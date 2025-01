Agência da ONU UNRWA diz que Israel ordena que pare operações em Jerusalém Oriental esta semana

GENEBRA/JERUSALÉM (Reuters) - A agência de refugiados palestinos da Organização das Nações Unidas disse neste domingo que recebeu ordens de Israel para desocupar suas instalações e cessar todas as suas operações em Jerusalém Oriental ocupada até quinta-feira.

Os parlamentares israelenses aprovaram em outubro uma lei proibindo a UNRWA no país e também proibindo autoridades israelenses de terem contato com a agência, embora exceções possam ser feitas.

A maioria da comunidade internacional, incluindo a ONU, considera Jerusalém Oriental, juntamente com a Cisjordânia e Gaza, um território ocupado por Israel. No entanto, o governo israelense considera toda Jerusalém como parte do país.

A UNRWA disse que a ordem para cessar as operações era contraditória com as obrigações internacionais de Israel como um Estado-membro da ONU.

"As instalações das Nações Unidas são invioláveis ​​e gozam de privilégios e imunidades sob a Carta das Nações Unidas" e Israel era obrigado a respeitar os "privilégios e imunidades" da ONU, disse.

A UNRWA tem uma força de trabalho total de cerca de 30.000 pessoas trabalhando com refugiados palestinos em todo o Oriente Médio.

Questionada se os funcionários da UNRWA permaneceriam em Jerusalém Oriental após 30 de janeiro, a diretora de Comunicações Juliette Touma disse:

"Não sabemos. Nossa equipe internacional tem vistos até 29 de janeiro apenas na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Se seus vistos não forem estendidos, eles terão que sair."

Touma disse que não estava claro se a UNRWA também teria que parar imediatamente de fornecer serviços em Jerusalém Oriental.

"Se isso acontecer, mais de 1.100 estudantes serão privados de educação e outros 70.000 pacientes de cuidados primários de saúde", disse ela.

Os parlamentares israelenses que redigiram a lei que proíbe a UNRWA citaram o que descreveram como o envolvimento de alguns funcionários da agência no ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel e funcionários que são membros do Hamas e outros grupos armados.

Uma investigação da ONU concluiu que nove funcionários da UNRWA podem ter se envolvido no ataque e os demitiu.

A legislação alarmou a ONU e alguns dos aliados ocidentais de Israel que temem que isso piore ainda mais a já terrível situação humanitária em Gaza após 15 meses de guerra.

A proibição não se refere a operações na Cisjordânia e Gaza. No entanto, as restrições às autoridades israelenses que têm contato com a agência provavelmente impactarão as operações lá.

(Reportagem de Emma Farage em Genebra e Alexander Cornwell em Jerusalém, edição de William Maclean)