Acidente entre caminhão de bombeiros e carro deixa cinco mortos no RS

Uma colisão entre um caminhão do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e um carro de passeio resultou na morte de cinco pessoas na manhã deste domingo (26), na Rota do Sol, na RS 453. Dois militares estão entre as vítimas.

O que aconteceu

Acidente ocorreu pouco antes das 9h. O caminhão do Corpo de Bombeiros, cedido pela unidade de Gramado para atuar na Rota do Sol, atenderia uma ocorrência na rodovia quando capotou e colidiu contra o carro, um Toyota Corolla, em Terra de Areia. As informações são da Secretaria da Segurança Pública do estado.

Dois bombeiros e três pessoas do veículo de passeio morreram no local. Os soldados eram Audrei Alves Camargo, 33, e Juliano Baigorra Ribeiro, 38. Um casal e uma criança também morreram. Havia uma quarta pessoa no carro que foi socorrida com vida e encaminhada em estado grave ao hospital.

Cada um dos militares deixou esposa e três filhos. Camargo era natural de Santa Maria e atuava no Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre. Já Baigorra era de Uruguaiana e trabalhava no Batalhão de Bombeiro Militar de Bento Gonçalves.

O Corpo de Bombeiros lamentou a morte dos companheiros. "Quando um irmão de farda tomba no cumprimento de sua missão, todos nós sentimos juntos", disse a corporação.

O governador Eduardo Leite também publicou nota de pesar. "Neste momento de tanta dor, me solidarizo com familiares, amigos e colegas das vítimas, desejando força para enfrentarem estas perdas irreparáveis. Que o grande valor desses bombeiros militares, que estavam a serviço da vida, jamais seja esquecido. Desejo, ainda, pronta recuperação à pessoa que está hospitalizada", escreveu. Ele disse que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.