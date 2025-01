Xangai comemora Ano Novo Lunar com jantar para cachorros

XANGAI (Reuters) - Yakult deu uma mordida entusiasmada no frango desfiado e na alface que estavam à sua frente, antes de lamber o focinho.

O collie preto e branco, que recebeu esse nome em homenagem à bebida japonesa, foi um dos 11 cachorros que foram ao restaurante Kongshan Yunnan, em Xangai, para saborear uma refeição feita para ser parecida com o tradicional jantar realizado na véspera do Ano Novo Lunar.

A festa, uma marca nas comunidades de língua chinesa em todo o mundo, reúne famílias para lembrar o fim de um ano e dar as boas-vindas ao outro. Neste caso, celebra-se o Ano da Cobra e ocorrerá oficialmente na terça-feira.

Mas na China, onde as pessoas estão escolhendo ter pets em vez de ter filhos, os restaurantes e lojas online passaram a oferecer jantares e pratos para cachorros e gatos.

“Ele é minha alma gêmea, me dá muito apoio emocional”, afirmou a dona de Yakult, Momo Ni, que tem 27 anos. “Já que é o momento do jantar de reencontro, queria tê-lo com meu bom amigo, para que ele pudesse experimentar a atmosfera do Ano Novo Lunar.”

Uma busca por “jantar de Ano Novo Lunar para pets”, na rede social chinesa RedNote, traz dezenas de resultados, de pratos fresquinhos a caixinhas de presente.

O setor de pets na China, que inclui alimentos e produtos como areia para gatos e suplementos alimentares, cresceu quase 40% desde 2020, chegando a um valor de mercado de 13,06 bilhões de dólares no ano passado, segundo dados da Euromonitor.

(Reportagem de Brenda Goh)