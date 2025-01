Vídeos mostram famílias comemorando e chegada de reféns libertadas a Israel

Quatro jovens israelenses foram libertadas pelo Hamas neste sábado (25). Imagens divulgadas pelo Exército de Israel registraram o momento em que elas são libertadas e a comemoração de suas famílias.

Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy foram libertadas neste sábado (25), como parte do acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Ainda hoje, Israel deverá libertar cerca de 200 prisioneiros palestinos.

Antes da libertação, as quatro foram conduzidas a um pódio na Cidade de Gaza. Uma grande multidão de palestinos acompanhou a ação, cercados por dezenas de homens armados do Hamas. As reféns acenaram e sorriram, depois foram levadas até carros da Cruz Vermelha para que fossem transportadas até as forças israelenses.

Um vídeo registrou o momento em que a Cruz Vermelha entrega as quatro reféns ao exército israelense. O gabinete do primeiro-ministro de Israel registrou a reação dos parentes das jovens após a libertação.

Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag foram libertadas pelo Hamas neste sábado Imagem: Reprodução/Bring Them Home

Mulheres cumpriam o serviço militar na fronteira com a Faixa de Gaza quando foram sequestradas. A ação foi gravada pelos agressores. Outras três soldados foram sequestradas com elas: Agam Berger, que permanece na Faixa de Gaza; Noa Marciano, cujo corpo foi repatriado; e Ori Megidish, libertada pelo Exército em outubro de 2023.

Acordo de cessar-fogo iniciou no último domingo (19). No mesmo dia, três mulheres israelenses e 90 prisioneiros palestinos foram libertados, a primeira troca desse tipo em mais de um ano.

A palestina Nidaa Zaghebi se emocionou ao reencontrar seus familiares após meses detida em uma prisão israelense Imagem: Raneen Sawafta / Reuters

As libertações dos dois lados ocorrerão em três etapas. A primeira delas está prevista para durar seis semanas, com a soltura de cerca de 1.900 palestinos presos por Israel em troca de 33 reféns israelenses sequestrados pelo Hamas.

Acordo determinou números exatos para as trocas de prisioneiros. Para cada refém civil, Israel precisa liberar 30 prisioneiros palestinos. Para cada refém soldado, são 50 detidos. Não entram no acordo os combatentes do Hamas que participaram dos ataques de 7 de outubro de 2023.

Negociações de trégua também incluem a desocupação de territórios em Gaza. Além da libertação de prisioneiros palestinos, o acordo prevê a retirada do exército israelense de áreas densamente povoadas no território árabe, amplamente devastado pelos bombardeios israelenses, e para onde famílias palestinas estão retornando gradualmente.

Foto aérea mostra pessoas atravessando estrada entre escombros em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, nesta segunda-feira (20) Imagem: AFP

A ONU (Organização das Nações Unidas) divulgou que 92% das casas na Faixa de Gaza foram destruídas ou danificadas ao longo dos 15 meses de conflito. Os dados divulgados nesta segunda mostram que cerca de 436.000 moradias foram afetadas. Destas, 160.000 foram completamente destruídas e outras 276.000 severamente ou parcialmente danificadas, segundo o OCHA (Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Internacionais).

Com a trégua, milhares de palestinos deslocados tomaram as estradas em Gaza na esperança de voltar para casa. O conflito deslocou a grande maioria dos 2,4 milhões de habitantes do território, que ficou em ruínas após os confrontos e bombardeios desencadeados pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

O acordo também prevê a entrada de mais ajuda humanitária para a população de Gaza. Autoridades egípcias preveem que, agora, 600 caminhões com mantimentos, remédios e outros itens essenciais possam entrar no território diariamente, conforme apuração da AFP.

Os primeiros caminhões com ajuda humanitária começaram a entrar no território palestino logo após a trégua entrar em vigor no domingo. Ao menos 630 veículos entraram em Gaza desde o primeiro dia do cessar-fogo, segundo a ONU.

Caminhões de ajuda humanitária circulam por Rafah nesta segunda (20), como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, iniciado no domingo (19) Imagem: Mohammed Salem / Reuters

(Com AFP e Reuters)