Vídeo mostra chegada de deportados dos EUA algemados e acorrentados; veja

Um vídeo mostra a chegada de deportados dos EUA a Manaus, entre eles 88 brasileiros, algemados e acorrentados pelos pés, na noite desta sexta-feira (24). O voo que os trazia ao Brasil enfrentou problemas e precisou parar na capital amazonense, antes de chegar a Belo Horizonte, que seria o destino final.

O que aconteceu

Na gravação, os passageiros aparecem na pista de pouso deixando a aeronave com as algemas. Eles andam com dificuldade com os pés acorrentados. Em outro momento do vídeo, os deportados estão em uma sala de espera deitados em colchões e comendo.

Neste sábado (25), o governo Lula falou em "desrespeito aos direitos fundamentais". Policiais federais determinaram a remoção imediata das algemas e recepcionaram as pessoas deportadas. O presidente, então, determinou envio de um avião da FAB para levar os brasileiros até Belo Horizonte.

O voo decolou de Brasília e chegou a Manaus às 14h21 (15h21 horário de Brasília) segundo o site de monitoramento Flightradar24. O tempo de solo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes dependerá da burocracia a ser realizada.

Nota da Polícia Federal informou que os passageiros foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto de Manaus. No local, receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros com chuveiros.

A FAB vai disponibilizar profissionais de saúde para acompanhamento dos deportados durante o trajeto até o destino. "Uma aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte (2º/2º GT - Esquadrão Corsário), foi engajada, por solicitação do Governo Federal, para prestar apoio aéreo aos deportados, oriundos dos Estados Unidos da América, que aguardam o término do traslado em Manaus (AM)", explicou a FAB.