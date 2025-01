Trump discursará em sessão conjunta do Congresso em 4 de março

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, foi convidado a discursar em uma sessão conjunta do Congresso em 4 de março, disse o presidente republicano da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, neste sábado.

"É minha distinta honra e grande privilégio convidar o presidente Donald Trump para discursar em uma sessão conjunta do Congresso na terça-feira, 4 de março de 2025, para compartilhar sua visão América Primeiro para o nosso futuro", disse Johnson na plataforma de mídia social X, compartilhando uma carta do convite. A carta também foi divulgada por seu gabinete.

Será o primeiro discurso desse tipo de Trump desde que ele assumiu o cargo em 20 de janeiro. O Partido Republicano de Trump detém uma maioria apertada na Câmara e uma maioria mais confortável no Senado.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que Trump fará seu discurso em 4 de março.

É provável que o presidente discorra sobre sua agenda e metas para o ano durante seus comentários.

Trump está promovendo um plano para usar explicitamente a receita de tarifas mais altas sobre produtos importados para ajudar a pagar a extensão de trilhões de dólares em cortes de impostos. Ele ameaçou impor tarifas de importação generalizadas, mas ainda não impôs nenhuma.

Parlamentares e analistas têm afirmado que essa iniciativa provavelmente enfrentará a oposição de muitos republicanos no Congresso, especialmente dos falcões do Orçamento preocupados com a confiabilidade e a durabilidade da receita tarifária, além dos possíveis perigos que as guerras comerciais representam para os distritos eleitorais.

O presidente e seus aliados dizem que ele quer usar as tarifas de forma muito semelhante aos impostos pessoais e corporativos que representam a maior parte das receitas dos EUA, aumentando as tarifas para ajudar a pagar os programas do governo e cobrir os cortes de impostos prometidos.