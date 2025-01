Litoral de SP tem 42 praias impróprias para banho; veja lista completa

O litoral de São Paulo está com 42 praias impróprias para banho, sendo 17 no litoral norte e 25 na Baixada Santista. Dados são do relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), atualizado na quinta-feira (23).

O que aconteceu

Praia Grande é a cidade que tem mais praias sem condições de banho, com seis delas impróprias. Em Ubatuba, cinco praias também constam na lista. No Guarujá, são duas. (veja lista completa abaixo).

Em nota, a Cetesb orientou os banhistas a evitarem contato com a água do mar em praias classificadas como impróprias. Segundo o órgão, a exposição pode representar riscos à saúde. As condições de balneabilidade são atualizadas semanalmente e os resultados completos estão disponíveis no site oficial da companhia.

Veja lista das praias impróprias para banho:

Bertioga

Boraceia (Sul)

Guaratuba

São Lourenço (próximo ao Morro)

Enseada (Vista Linda)

Enseada (Col. SESC)

Ubatuba

Rio Itamambuca

Perequê-Açú

Itaguá (dois pontos)

Santa Rita

Caraguatatuba

Prainha

Cocanha

São Sebastião

Arrastão

Pontal da Cruz

Deserta

Porto Grande

Preta do Norte

Ilhabela

Sino

Saco da Capela

Itaquanduba

Itaguaçu

Veloso

Guarujá

Perequê

Enseada (Av. Santa Maria)

Itanhaém

Balneário Jardim Regina

Centro

Balneário Gaivota

Mongaguá

Central

Vera Cruz

lórida

São Vicente

Praia da Divisa

Milionários

Gonzaguinha

Prainha

Quando uma praia fica imprópria?

As praias são classificadas em duas categorias principais: própria e imprópria. Desde janeiro de 2001, a classificação das praias em relação à balneabilidade segue os critérios da resolução n.º 274/00 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A categoria "própria" agrupa três subcategorias: excelente, muito boa e satisfatória.

Critério estabelece que quando são identificadas mais de 100 colônias de bactérias, a cada 100 mililitros de água, a praia é considerada imprópria para banho. Além das altas concentrações de bactérias fecais, uma praia também pode ser classificada como imprópria em outras situações que desaconselham o contato direto com a água. Entre essas situações estão: a presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, a ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.

O norovirus foi identificado em amostras de fezes humanas coletadas no Guarujá e em Praia Grande, no início do ano. A Secretaria de Saúde de São Paulo e as prefeituras ainda investigam a fonte que causou o surto de viroses e infecções gastrointestinais na Baixada Santista.

Segundo a secretaria, o norovírus é um tipo de vírus com alta capacidade infecciosa, transmitido por via fecal-oral. Ou seja, quando partículas eliminadas por fezes infectadas chegam até as vias orais. Os sintomas são: diarreia, dor de cabeça e muscular, além de febre baixa, e os efeitos podem durar até três dias.