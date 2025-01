Raio atinge avião no aeroporto de Guarulhos durante temporal; veja vídeo

Um raio atingiu a parte superior de um avião que estava no aeroporto de Guarulhos nesta sexta-feira (24), durante as fortes chuvas que caíram na região. Um vídeo mostra o momento exato do choque.

O que aconteceu

Raio acertou o estabilizador vertical do avião. Um Airbus A350-1041 da British Airways estava no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos quando foi atingido pelo raio.

Vídeo captou momento exato. A imagem mostra como a faísca atinge o topo do estabilizador. A cena se repete até o raio permanecer por alguns segundos "conectado" à fuselagem da aeronave.

Avião foi inspecionado após o ocorrido. O voo com destino ao Aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres, estava previsto para as 16h20, mas sofreu atraso porque a aeronave precisou passar por inspeção.

Raio em avião é perigoso?

Os aviões modernos são desenvolvidos para não sofrerem com os raios. Milhares de aeronaves são atingidas por raios anualmente, e elas passam por revisões de segurança cada vez que isso ocorre. Estima-se que cada um dos mais de 27 mil aviões comerciais espalhados pelo mundo seja atingido pelo menos de uma a duas vezes por ano.

Se alguém estiver dentro do avião atingido, não sofrerá com a descarga elétrica de um raio devido ao conceito da Gaiola de Faraday. De maneira simplificada, a fuselagem metálica do avião forma um invólucro que conduz a eletricidade à sua volta, mantendo quem está dentro seguro. O raio é conduzido pelo lado de fora da aeronave. Quem está dentro deve sentir só o incômodo do clarão e do som (se for o caso).

Sistema funciona até em aviões cuja fuselagem é feita de materiais que não são tão bons condutores de eletricidade. Nessas situações, materiais como a fibra de carbono encontrada na fuselagem são cobertos com uma fina camada de cobre, além de serem pintados com uma tinta que contém alumínio.

Temporal afetou voos em Guarulhos

Fortes chuvas impactaram operações no aeroporto. A GRU Airport, concessionária responsável pela administração do local, informou que 21 voos tiveram de ser redirecionados para outros aeroportos devido devido às fortes chuvas e ventos que atingem a região na sexta-feira. "As condições climáticas dificultaram a chegada de tripulantes, impactando o início das operações dessas aeronaves", disse em nota.

*Com informações de matéria publicada em 02/07/2023