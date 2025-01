Floripa, Balneário e mais: 10 lugares para curtir o litoral catarinense

Ondas boas para o surfe? Estão em Garopaba, em Imbituba, na Guarda do Embaú. Atrações históricas? Laguna sedia um museu sobre a revolucionária Anita Garibaldi e Porto Belo, sexta cidade mais antiga do país, e mantém vivo o legado da cultura açoriana. Isso sem falar na areia branquinha e no mar transparente de lugares como Bombinhas, que convidam a dias preguiçosos na praia, curtindo o sol e a paisagem.

Repleto de atrativos, o litoral de Santa Catarina encanta desde famílias em busca de areias sossegadas para os filhos brincarem, até grupos de jovens mais interessados nas baladas pós-praia, a exemplo da agitada vida noturna de Balneário Camboriú.

Entre os dez imóveis sugeridos abaixo há um apartamento para seis pessoas em Penha, a cidade do parque Beto Carrero World, um chalé rústico com vista para a Lagoa de Ibiraquera, em Imbituba, e uma cabana rodeada pela Mata Atlântica na parte sul da ilha de Florianópolis.

Na plataforma de aluguéis Airbnb, onde as propriedades são avaliadas pelos hóspedes com valores de 1 a 5, todos receberam notas superiores a 4,1.

Florianópolis

Cabana para casal no sul da ilha Imagem: Reprodução/Airbnb

Uma escadaria de pedras dá acesso à cabana para casal, em meio à Mata Atlântica e com vista para a Praia da Solidão, no sul da ilha. Com 64 metros quadrados, conta com cozinha equipada, banheira, lareira e deque com rede horizontal.



Reserve por R$ 783



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A cabana é impecável e muito charmosa. O caminho é um pouco desafiador, mas vale a pena ao chegar no local. Lugar muito propício para relaxar e descansar: o contato com a natureza é espetacular. Esperamos voltar outras vezes, um dos melhores lugares que já ficamos." (Aline, janeiro de 2025)

Lagoa de Ibiraquera

Decoração inspirada nos chalés ingleses Imagem: Reprodução/Airbnb

A decoração rústica foi inspirada nos chalés do interior da Inglaterra, mas o cenário não poderia ser mais catarinense: a Lagoa de Ibiraquera, em Imbituba, perto das praias do Rosa, da Luz e da Ibiraquera. Para quatro pessoas, com piscina e churrasqueira.



Reserve por R$ 270



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Nossa estadia foi ótima! O local é lindo e impecavelmente cuidado! Fomos com nossos pets, que amaram o gramado e o espaço. Na Vieja Hacienda é tudo lindo, cada local é encantador. As noites são longas e silenciosas, o deque com vista para a lagoa é especial para relaxar e meditar. A cabana Cottage é toda equipada e lindamente decorada. Os móveis são lindos! A Vieja fica perto das principais praias e tem uma piscina para quem gosta de curtir um banho de sol.

Valeu cada minuto!" (Luciana, janeiro de 2025)

Guarda do Embaú

Deque para curtir a paisagem e o pôr do sol Imagem: Reprodução/Airbnb

Com praia e comércio a uma caminhada de distância, nem é preciso tirar o carro da garagem. No deque há rede, churrasqueira, mesa para refeições e cadeiras para apreciar a vista do mar e do pôr do sol.



Reserve por R$ 465



Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "É um pedaço do paraíso! Extremamente tranquilo, seguro e equipado. Além da vista, que já era esperada, o que mais nos encantou foi a limpeza de todos os utensílios domésticos e, especialmente, da roupa de cama, extremamente cheirosa. Tivemos uma experiência maravilhosa!" (Jessica, dezembro de 2024)

Garopaba

Acomodação para até cinco hóspedes Imagem: Reprodução/Airbnb

O quarto com cama de casal pode acomodar também um colchão extra e a sala tem capacidade para receber outras duas pessoas. No banheiro, as janelas perto da banheira de hidromassagem se abrem para a mata que rodeia a casa.



Reserve por R$ 474



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A casa é linda! Estava tudo impecável. Foi uma experiência muito especial de privacidade, conforto e contato com a natureza." (Giovani, janeiro de 2024)

Balneário Camboriú

Apartamento com vista para a orla Imagem: Reprodução/Airbnb

De frente para o mar - a vista da orla pode ser aproveitada da rede instalada na sala -, o apartamento para duas pessoas fica a 50 metros da praia e vizinho à roda-gigante de Balneário Camboriú, em uma região com bares, restaurantes e supermercados.



Reserve por R$ 690



Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Tudo foi extremamente maravilhoso! Apartamento cheiroso, muita iluminação natural, a vista é incrível! Com certeza voltaria!" (Midiã, janeiro de 2025)

Porto Belo

Casa com jardim e laguinho de carpas Imagem: Reprodução/Airbnb

No centro da cidade, a 450 metros da praia, a casa tem jardim com orquidário e lago de carpas, além de piscina e churrasqueira. Os dois quartos e demais dependências ficam no térreo, com entrada independente da residência dos proprietários.



Reserve por R$ 350



Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Casa maravilhosa e confortável. Ótima localização, próximo à praia e bairro tranquilo." (Jéssica Carolini, janeiro de 2024)

Bombinhas

Dois quartos a 150 metros da praia Imagem: Reprodução/Airbnb

São dois quartos com camas de casal, a 150 metros da praia de Bombas e perto de mercados, bares e restaurantes. Da sacada, com rede, é possível ver o mar. No condomínio há piscina e área de lazer.



Reserve por R$ 360



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Gostamos muito do apartamento. Aconchegante e bem decorado, ficamos bem à vontade. Voltaríamos!" (Thiago, dezembro de 2024)

Laguna

Rancho em praia para esportes náuticos Imagem: Reprodução/Airbnb

Com dois quartos, para até cinco hóspedes, o rancho construído em 1979 fica em uma praia que recebe adeptos do surfe, kitesurfe e mergulho, na ponta norte do Cabo de Santa Marta. Pesca e trekking são outras atividades praticadas na região.



Reserve por R$ 1.208



Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Desfrutamos de cinco dias perfeitos de férias neste paraíso. Obrigado." (Rafael, dezembro de 2024)

Penha

Condomínio a 4,8 quilômetros do Beto Carrero World Imagem: Reprodução/Airbnb

Até quatro adultos e duas crianças podem se acomodar no apartamento de dois quartos, em um condomínio com piscina, academia, playground e quadras esportivas. Na área central da cidade, a 4,8 quilômetros do parque Beto Carrero World.



Reserve por R$ 601



Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Apartamento amplo, ventilado, limpo, muito bem equipado e com uma vista de tirar o fôlego. O condomínio conta com belas áreas de lazer, parquinhos, piscinas, brinquedotecas e até mesmo bocha. Localização excelente, próximo a um mercado ótimo e a diversos bons restaurantes. Próximo também do Beto Carrero, o que foi muito bom para nós. Recomendo muito e espero voltar em breve!" (Rodrigo, dezembro de 2024)

Praia do Rosa

Chalé com três quartos em rua sem saída Imagem: Reprodução/Airbnb

Em uma rua sem saída, na vizinhança de duas lagoas e da Praia do Rosa, o chalé fica rodeado pela vegetação. Além da suíte, há dois quartos com camas de solteiro que podem ser unidas para formar uma de casal.



Reserve por R$ 370



Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Casa bonita, limpa, ótima localização! Gostaria de ficar mais tempo!" (Adriano, janeiro de 2025)

