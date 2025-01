PM do Rio combate crimes no Alemão e no Complexo da Penha

A Polícia Militar fez um balanço da operação realizada nessa sexta-feira (24) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Ela teve como principais objetivos controlar ações de criminosos e combater o roubo de veículos e cargas na região metropolitana.



A Secretaria de Estado de Polícia Militar desencadeou uma ampla operação para reprimir o crime organizado nas comunidades do Complexo do Alemão e Complexo da Penha. A PM diz que a ação permanece e que os principais pontos de venda de entorpecentes das comunidades estão estabilizados.



Nas mobilizações, foram empregados 500 policiais, 12 veículos blindados e dois helicópteros, além de equipamentos para remoção de obstáculos das vias, operados pelo Núcleo de Apoio às Operações Especiais (Naoe).

O Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) atuou preventivamente com o emprego de uma ambulância blindada.

Entorpecentes

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães e do Choque apreenderam cerca de uma tonelada de material entorpecente, materiais para enrolação e uma carabina. A PM deteve dois suspeitos e recolheu um aparelho de ar condicionado, uma geladeira e um fogão.Um policial militar ficou ferido na Penha Circular, e foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas. O seu estado de saúde é grave. Dezoito toneladas de materiais diversos foram retiradas juntamente com 27 barricadas.Durante a operação, a Polícia Civil prendeu um homem, foragido do sistema penitenciário. Os agentes encontraram um desmanche de veículos roubados, localizaram um imóvel com cerca de uma tonelada de entorpecentes e acharam uma mala com pasta base de cocaína em um carro. Uma granada foi encontrada em uma rua e houve apreensão de armas. As equipes localizaram ainda uma estufa de maconha.