Pete Hegseth consegue por pouco confirmação para se tornar secretário de Defesa dos EUA

Por Phil Stewart e Idrees Ali e Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - Pete Hegseth conseguiu, por pouco, votos suficientes na sexta-feira para se tornar o novo secretário de Defesa dos EUA, uma grande vitória para o presidente Donald Trump após a feroz oposição dos democratas e até mesmo de alguns republicanos ao seu polêmico candidato.

Hegseth foi confirmado após uma votação empatada em 50 a 50 no Senado, quando o vice-presidente JD Vance foi à Casa para desempatar em sua função de presidente do Senado, depois que três republicanos se juntaram a todos os democratas e independentes para votar não.

Ele foi empossado neste sábado por Vance e, em uma mensagem aos militares, enfatizou "a restauração do espírito guerreiro, a reconstrução de nossas Forças Armadas e o restabelecimento da dissuasão".

"Trabalharemos com aliados e parceiros para impedir a agressão da China comunista no Indo-Pacífico, além de apoiar a prioridade do presidente de acabar com as guerras de forma responsável e reorientar as principais ameaças", escreveu ele.

Hegseth, ex-comentarista da Fox News e veterano condecorado, está prometendo fazer grandes mudanças no Pentágono. Mas sua liderança estará sob intenso escrutínio depois de uma análise de confirmação contundente que levantou sérias dúvidas sobre suas qualificações, temperamento e opiniões sobre mulheres em combate.

"Nunca tivemos um secretário de Defesa como Hegseth antes", disse Jeremi Suri, professor de história e acadêmico presidencial da Universidade do Texas, em Austin.

Hegseth é o candidato mais desagregador a conquistar o cargo mais importante das Forças Armadas dos EUA, um cargo que historicamente tem sido atribuído a candidatos com grande experiência na administração de grandes organizações e que contam com amplo apoio bipartidário.

Foi apenas a segunda vez na história que um indicado para o gabinete precisou de um desempate para ser confirmado. A primeira também foi uma indicada de Trump, Betsy DeVos, que se tornou secretária de Educação em 2017.

Os três senadores republicanos que votaram contra Hegseth foram Lisa Murkowski, Susan Collins e Mitch McConnell, que era o líder do partido no Senado até este mês.

McConnell disse que Hegseth não conseguiu demonstrar que tinha a capacidade de gerenciar com eficácia uma organização tão grande e complexa como as Forças Armadas. "O mero desejo de ser um 'agente de mudança' não é suficiente para ocupar esse cargo", disse McConnell em um comunicado.

O principal democrata do Comitê de Serviços Armados, o senador Jack Reed, de Rhode Island, disse em um comunicado que observaria Hegseth "como um falcão" e "exigiria responsabilidade".

Hegseth liderará 1,3 milhão militares ativos e quase 1 milhão de civis que trabalham para as Forças Armadas dos EUA, que têm um orçamento anual de quase 1 trilhão de dólares. Hegseth disse aos parlamentares que, até aquele momento, o maior grupo que ele havia gerenciado era de 100 pessoas e o maior orçamento era de 16 milhões de dólares.

Sua nomeação foi abalada por uma série de acusações, incluindo uma feita esta semana por sua ex-cunhada, que disse que ele abusou de sua segunda esposa a ponto de ela se esconder em um armário e ter uma palavra de código para usar com os amigos caso precisasse ser resgatada. Hegseth negou veementemente as acusações e sua esposa já havia negado qualquer abuso físico.

Trump, cujos indicados para chefe do FBI e da inteligência também estão sob escrutínio do Senado, apoiou firmemente sua escolha e pressionou amplamente seus pares republicanos para que apoiassem o comentarista de TV de 44 anos.

Hegseth criticou as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão nas Forças Armadas e, em seu último livro, questionou se o principal general dos EUA ocupava o cargo por ser negro. A Reuters noticiou anteriormente sobre a possibilidade de demissão em massa entre os oficiais superiores, algo que Hegseth se recusou repetidamente a descartar durante seu processo de confirmação.

Vários episódios geraram preocupação com Hegseth, inclusive uma alegação de agressão sexual em 2017 que não resultou em acusações e que Hegseth nega. A agressão sexual é um problema persistente nas Forças Armadas dos EUA.

Hegseth também foi acusado de beber em excesso e de má administração financeira em organizações de veteranos. Ele prometeu se abster de álcool se fosse confirmado e disse que cometeu erros financeiros, mas negou ter cometido irregularidades.

Pouco se sabe sobre a posição de Hegseth em questões importantes de política externa, como armar a Ucrânia, preparar as Forças Armadas dos EUA para um possível conflito com a China e se ele tentaria reduzir a presença militar dos EUA em lugares como a Síria e o Iraque.

A votação de confirmação quase partidária foi um desvio para um cargo que as administrações republicanas e democratas há muito tempo tentam garantir que seja bipartidário.

O secretário de Defesa do ex-presidente Joe Biden, Lloyd Austin, foi confirmado por 93 votos a 2 em 2021, e Jim Mattis, o primeiro secretário de Defesa de Trump em seu primeiro governo, foi confirmado por 98 a 1 em 2017.