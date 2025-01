Pacheco reclama, mas Silveira deve ficar no cargo e PSD pode levar Turismo

Apesar das reclamações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o Planalto tem sinalizado que deve manter Alexandre Silveira (Minas e Energia) na reforma ministerial, prevista para acontecer após a eleição das presidências do Congresso.

O que aconteceu

Mineiros afastados por divergências de pautas. Apesar de colega de partido e conterrâneo no estado, o ministro de Minas e Energia é alvo de queixas do presidente do Senado e do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que deve ser eleito presidente da Casa em fevereiro, por ter se afastado dos parlamentares, dos interesses da Casa e por servir apenas o governo. Interlocutores de Pacheco disseram que o parlamentar informou ao Planalto que Silveira não representa mais os senadores.

Pacheco e Alcolumbre avalizaram o nome de Silveira para o ministério na montagem do governo Lula. Na Esplanada, o ministro se aproximou do presidente e da primeira-dama, Janja. Integrantes do Planalto afirmam que o petista "gosta muito" de Silveira e não pretende trocá-lo. Senadores e deputados do PSD afirmaram ao UOL que também estão satisfeitos com o mineiro na pasta.

Agricultura também deve ficar com Carlos Fávaro. O ministro da Agricultura é alvo de críticas da bancada ruralista e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mas o PSD já sinalizou o desejo de mantê-lo no posto. Assim como Silveira, Fávaro tem a simpatia de Lula.

A poucos dias de deixar a presidência da Casa, Pacheco é cotado para assumir algum ministério. Entre as apostas, estão o Ministério da Justiça, por conta de sua atuação profissional no direito. Aliados do parlamentar, no entanto, dizem que a pasta poderia trazer desgaste para uma eventual disputa ao governo de Minas Gerais por tratar de temas sensíveis, como a segurança pública. Por outro lado, poderia abrir caminho para uma possível indicação ao STF (Supremo Tribunal Federal) a partir de 2028, quando o ministro Luiz Fux se aposenta por idade. O indicativo dependeria também de Lula disputar a reeleição e vencer em 2026.

PSD pode trocar Pesca por Turismo

Partido estaria disposto a aceitar a troca. Integrantes do PSD afirmaram ao UOL que a troca contemplaria um pedido antigo da sigla no início do governo Lula. Durante a transição de governo, a legenda de Gilberto Kassab pediu a pasta de Turismo, porém recebeu Pesca.

Bancada quer trocar Pesca e Aquicultura, comandada pelo deputado André de Paula (PSD-PE). Na avaliação de deputados do PSD ouvidos pelo UOL, o partido precisa de um ministério que dê "mais resultados" nos estados para a reeleição dos parlamentares, em 2026. A estrutura tem um orçamento baixo (R$ 356 milhões, previsto na lei orçamentária de 2024) e pouca capilaridade em estados e municípios. Em eventual troca, André passaria a ocupar a estrutura de Turismo.

PSD preside comissões de Turismo e Minas e Energia na Câmara em 2025. Os nomes indicados para comandar os colegiados ainda serão avaliados pela bancada. O partido também deve ocupar a terceira ou quarta secretaria na Mesa Diretora da Câmara e ficar com Corregedoria Parlamentar.

União Brasil prepara abaixo-assinado para salvar Celso Sabino no Ministério do Turismo. Deputados da bancada assinaram um documento elencando os feitos do colega de partido para que ele permaneça. A declaração vai ser entregue ao ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Interlocutores da sigla afirmam, entretanto, que receberam garantias do governo que o ministro deve ficar no cargo.