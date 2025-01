Organização diz que medida não afetará operações na capital da província de Kivu Norte, no leste do país africano; trabalhadores essenciais continuam no terreno levando ajuda, assistência médica e proteção aos mais afetados pelos combates entre tropas do governo e rebeldes do movimento M23, apoiados por Ruanda, a nação vizinha.

