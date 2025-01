Ônibus com presos palestinos libertados deixam prisões israelenses

Os ônibus que transportam os prisioneiros palestinos libertados sob o acordo de trégua e de libertação de reféns em Gaza deixaram duas prisões israelenses neste sábado (25), informaram jornalistas da AFP.

Os veículos partiram das prisões de Ofer, na Cisjordânia ocupada, e de Ktziot, no deserto de Neguev. Neste sábado, 200 palestinos mantidos em prisões israelenses serão libertados em troca de quatro soldados israelenses que foram libertadas no início do dia pelo Hamas em Gaza.

Entre esta lista de detentos está Mohammed Tous, membro de 69 anos do Fatah e o palestino há mais tempo preso ininterruptamente, há quase 40 anos, de acordo com o Clube dos Prisioneiros Palestinos, ONG de defesa dos prisioneiros.

