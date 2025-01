Moro na praia e esses são meus 4 protetores preferidos para o rosto e corpo

Durante o verão, a proteção da pele contra os efeitos nocivos do sol ganha ainda mais importância. Eu, que nunca fui muito de me preocupar com isso, me mudei para uma cidade litorânea quatro anos atrás e percebi o quanto o sol pode envelhecer a pele do corpo e rosto.

Desde então, me preocupo muito quando vou à praia em horários em que o sol está muito forte, ou quando vou fazer exercícios ao ar livre. Nunca saio desprotegida e procuro aplicar o protetor solar em todas as regiões expostas. Além disso, me atento para reaplicar após entrar no mar e ao transpirar muito.

Como já testei diversos produtos de muitas marcas, trago aqui no Guia de Compras UOL minhas impressões sobre como cada produto age e quais se tornaram meus preferidos de todos os tempos. Da lista, escolhi quatro que fazem parte da minha rotina e que não abro mão. Veja a seguir.

Para o corpo

O que eu gostei

Rendimento. Não se assuste: à primeira vista, ele parece ser bem pegajoso, mas rende bem e, ao espalhar na pele, é possível sentir a aderência do produto.

Preço. Uma das coisas que mais gostei é o fato de ele não ser mega caro como as opções de marcas 'gringas' que sempre estão em alta. Muito pelo contrário: a marca é nacional e ainda oferece um bom custo benefício.

Toque Seco. Realmente não deixa a pele com aspecto carregado e 'melequento'. Eu achei isso muito bom, principalmente ao passar em áreas da perna e virilha.

Durabilidade. Mesmo transpirando muito ou entrando no mar, ele manteve a durabilidade e senti que aguentou bem ao longo do dia e horas na praia.

Oil free. Um dos pontos que mais gostei foi não deixar a pele do corpo oleosa. Para mim, esse é um dos pontos que mais me chamaram atenção. Eu sempre sofri com o aspecto brilhante da pele e hoje não tenho mais esse problema.

Pontos de Atenção

Consistência. Como disse, logo de início pode parecer que ele não vai espalhar tanto. Mas o fabricante cumpre o que promete e o produto apresenta boa absorção na pele.

O que eu gostei

Custo-benefício. Por ter uma alta durabilidade, o valor compensa ao longo de um ano ou mais.

Consistência. Ele adere bem à pele e realmente não deixa as partes do corpo com um aspecto melecado. Também não é pegajoso, nem ruim de espalhar. Aos poucos, vai aderindo e se "infiltrando" na pele.

Embalagem. Eu gostei bastante do formato, da abertura e do fechamento do produto. Além de evitar o desperdício, não vaza e é fácil de fechar.

Proteção. Realmente ele entrega o que promete. Ao aplicá-lo, é possível sentir a pele mais protegida e com menos sensação de ardência. Dessa forma, acredito que evita queimaduras e manchas na pele a longo prazo.

Não testado em animais. Eu costumo usar produtos que são cruelty-free há muitos anos e acredito que faz diferença na qualidade deles também. Esse também foi um dos fatores que me fez gostar desse protetor.

Pontos de atenção

Preço. Não é dos mais baratos encontrados no mercado. Mesmo assim, como disse acima, a alta durabilidade dele faz compensar o custo final.

Para quem eu indico?

Indico os dois produtos para quem gosta muito de ir à praia ou faz atividade ao ar livre. Neste último caso, mesmo que você só exponha braços e pernas, eles protegem bem a pele contra os raios ultravioletas. Além disso, a textura é boa e apresentam bom rendimento.

Também acredito que sirva para pessoas que transpiram muito ao fazer exercícios em ambientes quentes e úmidos. Ambos fixam bem na pele e, assim, deixam o corpo mais protegido contra queimaduras solares.

Para o rosto

O que eu gostei

Composição. A fórmula do produto é feita para controlar a oleosidade da pele: tem monolaurina (que promete segurar o brilho de forma imediata); P-Refinyl (para amenizar a aparência dos poros dilatados); e gluconato de zinco (que tem ação secativa e preventiva das lesões de acne). Também tem água termal da mesma marca, o que, para mim, é um ponto positivo, já que é uma das melhores águas termais do mercado.

Textura. Me surpreendi com a textura fluida e leve, que "gruda" super-rápido e quase de maneira instantânea na pele, deixando um aspecto sequinho e aveludado por horas.

Rendimento. Por ser mais líquido, não precisa de muito para conseguir cobrir todo o rosto com ele.

Preço. O filtro solar da Avène é importado; dentro desse universo, é um dos que possuem preços mais em conta do mercado.

Duração. Ele indica durabilidade de até 14 horas e realmente senti esse efeito no rosto. Além disso, não notei meu rosto com aspecto queimado ou com manchas no período em que usei.

Pontos de atenção

Cobertura. Por ter uma textura mais fluida, quem está acostumado a usar filtro solar em creme pode se incomodar com a diferença e achar que o produto não cobre tão bem como os outros.

O que eu gostei

Rejuvenescimento. Acredito que ele melhorou muito a textura da minha pele, deixando-a lisinha e com aspecto saudável e natural.

Preço. Como boa capricorniana que sou, achei um bom custo-benefício e me fez economizar na compra de outros produtos. Realmente não pesa no bolso e, se a pessoa está com a grana curta, pode ser uma boa escolha.

Embalagem. Compacto, é ideal para quem não quer carregar produtos pesados e que ocupem espaço na bolsa ou no nécessaire. Eu que estou sempre viajando, considero uma boa alternativa para carregar na mochila.

Textura. Ele adere bem ao rosto, deixa a pele bem uniforme e com aspecto hidratado. Mesmo com a maquiagem, não gruda nem deixa o rosto carregado ou brilhante.

Durabilidade. Ele segura bem ao longo do dia e não senti meu rosto queimado ou com manchas provocadas pelo sol (mas, claro, fiz as reaplicações de acordo com a instrução do fabricante).

Composição. Segundo o fabricante, ele apresenta protinol, uma tecnologia desenvolvida para promover um envelhecimento melhor da face ao estimular a produção de colágeno na pele

Pontos de atenção

Embalagem. Talvez algumas pessoas sintam que o produto é pequeno ou com pouca quantidade. Mas, pela minha experiência, ele rende bastante: uma quantidade pequena já é suficiente para cobrir o rosto, principalmente na "zona T" (região do nariz e da testa).

Para quem eu indico os produtos?

Acredito que pessoas que se preocupam com o envelhecimento da pele e buscam uma proteção com maior eficiência possam gostar desses cosméticos. Quem sofre ainda com a pele oleosa e não achou um produto que controle a oleosidade do rosto, também pode se encontrar nos dois produtos. Por fim, quem está com a grana curta também pode aproveitar para garantir uma boa proteção sem gastar muito.

Como escolher o protetor ideal?

Dermatologistas destacam que o uso diário do protetor solar é essencial para prevenir problemas como câncer de pele, envelhecimento precoce e o surgimento de manchas na pele.

Emanuela Biscarde, dermatologista e docente do Instituto de Educação Médica (IDOMED Alagoinhas, na Bahia), explica que, no dia a dia, a pele está exposta a radiações ultravioleta, infravermelho e luz visível. "O protetor solar funciona como uma barreira que filtra essas radiações e protege nossa pele contra os efeitos nocivos delas", diz.

A especialista reforça que o cosmético deve ser aplicado mesmo em dias nublados ou dentro de casa, já que as radiações podem atravessar janelas e nuvens.

Segundo Luciane Medeiros, especialista em dermatologia clínica, cirúrgica e estética pelo Instituto Superior de Medicina, em São Paulo, o fator de proteção solar (FPS) deve ser escolhido de acordo com a intensidade da exposição.

Para o uso diário, um FPS 30 geralmente é suficiente, pois oferece boa proteção contra os raios UVA e UVB. Já em condições de sol intenso, como na praia, piscina ou durante atividades ao ar livre, é recomendável um FPS 50 ou maior.

Biscarde complementa que o FPS ideal também pode variar de acordo com o tipo de pele da pessoa. "Produtos com FPS 30 são indicados para o uso diário em pessoas com fototipos mais altos [ou seja, com a pele mais escura e que se bronzeiam facilmente]. Já os com FPS 50 ou mais são ideais para peles mais claras e sensíveis, que apresentam maior risco de câncer de pele, ou ainda para quem tem melasma."

As especialistas recomendam ainda que o protetor deve ter proteção de amplo espectro, cobrindo raios UVA e UVB, e ser reaplicado a cada duas horas ou após atividades em contato com a água ou suor intenso.

Existe diferença entre protetor para rosto e corpo?

Sim. Os protetores faciais possuem texturas específicas para diferentes tipos de pele, explica a dermatologista do IDOMED. "Para peles mais secas, há opções hidratantes, enquanto peles oleosas podem se beneficiar de protetores com texturas leves e que tenham fórmulas que ajudam a controlar a oleosidade", destaca. Já os protetores corporais têm uma formulação mais espessa para ter maior aderência à pele do corpo.

Outra diferença é que os protetores para o rosto geralmente são oil free (livres de óleo) e têm uma textura mais fluida. "A pele do rosto é mais sensível e requer cuidado especial. Já os protetores corporais, por serem aplicados em áreas menos sensíveis e maiores, podem ter uma textura mais densa", diz Biscarde.

Qual a quantidade ideal na hora de aplicar?

Tão importante quanto saber escolher o FPS é ficar de olho na quantidade de produto ao aplicar na pele. A ideia de que é necessário muito protetor solar e se "besuntar" já pode ser deixada de lado.

Para o rosto, pescoço e orelhas, a recomendação é utilizar o equivalente a uma colher de chá de protetor solar. No corpo, as especialistas orientam de duas a três colheres de sopa, em regiões como braços, pernas e costas. A reaplicação do protetor é recomendada para manter a eficácia do produto, principalmente em dias de exposição prolongada ao sol e após transpirar muito ou entrar na água.

