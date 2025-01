Madison Keys vence Sabalenka na final na Austrália e conquista seu 1º Grand Slam

A americana Madison Keys, 14ª do mundo, surpreendeu ao conquistar neste sábado (25), em Melbourne, o seu primeiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália, privando a outra finalista Aryna Sabalenka (1ª do ranking) de seu terceiro título consecutivo, o que seria algo inédito no tênis feminino neste século.

Três vezes campeã de torneios 'major', a bielorrussa foi derrotada com parciais de 6-3, 2-6 e 7-5 por Keys, que aos 29 anos disputou neste sábado sua segunda final de Grand Slam após a derrota na decisão do Aberto dos Estados Unidos em 2017.

Nesta edição do Australian Open, Madison Keys já havia eliminado a número 2 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

