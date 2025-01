Kotscho: Donald Trump se acha o dono do mundo e precisa ser parado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se acha o dono do mundo e precisa ser parado, disparou o colunista Ricardo Kotscho na edição do UOL News deste sábado (25).

O comentário de Kotscho veio após os brasileiros deportados dos EUA serem algemados em parada de emergência do avião em Manaus, o que foi prontamente repreendido pelo governo brasileiro.

O Trump está achando que ele é o dono do mundo, que ele pode fazer tudo, ele não é um presidente normal, né? Ele pensa que é imperador. Alguém tem que parar esse cidadão.

Certamente havia policiais americanos dentro do avião. Acho que esse é um caso para ser denunciado à ONU, não pode ficar assim. Tem que respeitar a soberania de outros países e tem que respeitar os cidadãos, respeitar os direitos humanos.

Ele me lembra muito aquele personagem do Charles Chaplin, do filme 'O Grande Ditador', em que jogava com uma bola, que imitava o globo terrestre, né? Como se fosse uma brincadeira, e é isso mais ou menos o que está acontecendo com o Trump na vida real.

Ricardo Kotscho

O colunista do UOL reforçou também em sua análise que o governo brasileiro tomou a atitude correta para o caso e disse esperar que isso não crie um problema entre Brasil e Estados Unidos.

Começou mal essa primeira operação de deportação do Trump. Está tudo muito confuso nessa história. Esse acordo de deportação Brasil e Estados Unidos foi firmado quando no primeiro governo do Trump, com o Michel Temer.

Realmente não tem sentido algemar pessoas dentro do avião, é um desrespeito completo aos direitos humanos. E o governo brasileiro está tomando a atitude certa.

Nós não temos que aceitar tudo o que eles querem. Começou muito mal esse segundo governo do Trump em todos os sentidos. Isso é mais uma coisa lamentável que está acontecendo. Espero que não crie um problema entre Brasil e Estados Unidos, porque o Brasil não tem culpa nenhuma nisso aí. Os Estados Unidos mandaram um avião que teve problema técnico e algemou todo mundo dentro do avião.

Ricardo Kotscho

Veja a íntegra do programa: