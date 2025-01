Indonésia e Índia assinam ampla gama de acordos, incluindo nas áreas de saúde e segurança

JAKARTA/MUMBAI (Reuters) - A Indonésia e a Índia assinaram neste sábado vários acordos, que envolvem os setores de cultura, saúde, marítimo, segurança e digital.

A cerimônia de assinatura teve a presença do presidente indonésio, Prabowo Subianto, e do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, antes das comemorações do Dia da República na Índia, a ser celebrado no domingo.

O presidente Prabowo afirmou que seu governo vai acelerar a parceria econômica com a Índia e priorizar a cooperação de longo prazo.

“Discutimos muitos setores-chave de interesse comum, nos quais gostaríamos de acelerar o nível de cooperação”, afirmou Prabowo em coletiva de imprensa, após a cerimônia de assinatura.

Prabowo também agradeceu à Índia pelo seu apoio à Indonésia durante o processo para se tornar membro dos Brics, dizendo que o bloco das economias emergentes “será benéfico para a estabilidade global e a cooperação regional”.

Falando antes dos comentários de Prabowo, Modi afirmou que ambos os países trabalharão juntos no setor de Defesa e na melhoria das cadeias de suprimentos.

“Também decidimos cooperar em assuntos como segurança marítima, cibersegurança, contraterrorismo e desradicalização”, afirmou Modi.

