Idosas são encontradas mortas dentro de apartamento em Maceió

Duas idosas de 71 anos foram encontradas sem vida nesta sexta-feira (24) em seu apartamento, localizado no bairro do Bom Parto, em Maceió, onde viviam juntas há mais de 30 anos.

Entenda o caso

Os vizinhos sentiram um mau cheiro e acionaram a polícia. Os agentes arrombaram a porta do imóvel após tentar contato e não obter resposta.

Os corpos estavam em estado avançado de decomposição. As informações são da AL1, da TV Gazeta Alagoas, filiada da Rede Globo "A gente saiu do condomínio, do bloco em que eu moro, e viu as moscas", disse Lúcia Batista, uma das moradoras do condomínio, ao AL1.

Segundo Lúcia, as idosas, reconhecidas como Carmen Lúcia de Souza Oliveira e Maria Leonor Ramos, chegaram a ser examinadas por uma vizinha médica. "Ela percebeu que a língua da Leonor estava um pouco trêmula, mas elas não queriam falar com ninguém", disse.

Uma das idosas foi encontrada na cama, e a outra, sentada no sofá da sala, segundo a polícia. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e recolheu os corpos para necropsia. Ainda não há informações sobre a causa e nem sobre a data de morte das duas. A Polícia Civil investiga o caso.