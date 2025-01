Ano-novo chinês leva milhões às ruas e deve bater recorde de migração

As estações de trem e aeroportos na China vivenciam neste sábado (25) o principal pico de viajantes antes do Ano Novo Lunar, com milhões de pessoas retornando para passar as festas em família, em uma migração anual que promete ser recorde.

As estações de trem e aeroportos na China vivenciam neste sábado (25) o principal pico de viajantes antes do Ano-novo Lunar, com milhões de pessoas retornando para passar as festas em família, em uma migração anual que promete ser recorde.

O Ano-novo Chinês, o ano da Serpente, começará na quarta-feira (29). Os chineses têm oito dias consecutivos de feriados, uma oportunidade para compartilhar grandes refeições, assistir a espetáculos tradicionais ou soltar fogos de artifício.

Na estação de trem de Pequim-Oeste, milhares de viajantes com casacos de inverno, muitos dos quais usavam máscaras cirúrgicas para evitar contaminações em trens lotados, arrastavam suas malas pelos corredores antes de embarcar nos vagões, observou a AFP.

Durante o tradicional período de 40 dias que se estende antes, durante e após as festividades, cerca de 9 bilhões de viagens interprovinciais, em todos os meios de transporte, devem ser realizadas, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua. O número de viagens de trem e avião deve "atingir níveis recordes" durante a migração deste ano, acrescentou a agência.

O ministério dos Transportes indicou que espera durante esse período 510 milhões de viagens de trem e 90 milhões de viagens aéreas.

Trens adicionais

Pessoas chegam a dormir à espera do trem na estação Shanghai Hongqiao Imagem: Go Nakamura/Reuters

Segundo a companhia ferroviária nacional, que adicionou milhares de trens para atender à demanda, este sábado é considerado "o principal pico" nas estações antes das festividades.

É comum para os chineses estudarem e trabalharem em uma província diferente da sua, em busca de oportunidades mais interessantes, o que explica a grande migração populacional durante o Ano-novo.

Muitas fábricas já fecharam temporariamente para as festas, com os trabalhadores retornando para casa tradicionalmente mais cedo do que o restante da população.

Se as viagens de trem ainda eram uma epopeia, por vezes durando vários dias, há cerca de uma década, o rápido desenvolvimento dos trens de alta velocidade, eficientes e confortáveis, facilitou enormemente os deslocamentos.

*Com informações da AFP