Deportados dos EUA: ministro manda tirar algemas e Lula pede voo da FAB

O governo Lula reclamou de "desrespeito aos direitos fundamentais" por parte dos Estados Unidos ao algemar brasileiros deportados. Voo que os trazia ao Brasil enfrentou problemas e precisou parar em Manaus, antes de chegar a Belo Horizonte, que seria o destino final.

O que aconteceu

A situação foi informada a Lula na manhã deste sábado (25), e presidente reclamou da situação. O avião que transportava os deportados estava previsto para pousar no aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, mas fez um pouso em Manaus por problemas técnicos no fim da tarde de sexta.

Autoridades americanas mantinham os brasileiros algemados. Policiais federais determinaram a remoção imediata das algemas e recepcionaram as pessoas deportadas. Lula, então, determinou envio de um avião da FAB para levar os brasileiros até Belo Horizonte.

O voo decolou de Brasília para Manaus na tarde deste sábado (25), segundo a FAB. O tempo de solo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes dependerá da burocracia a ser realizada.

Há 88 passageiros brasileiros deportados, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Nota da Polícia Federal informou que os passageiros foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto de Manaus. No local, receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros com chuveiros.

Nota enviada pelo Ministério da Justiça condenou a atitude americana. Ricardo Lewandowski afirmou que houve flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros.

A FAB vai disponibilizar profissionais de saúde para acompanhamento dos deportados durante o trajeto até o destino final. "Uma aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte (2º/2º GT - Esquadrão Corsário), foi engajada, por solicitação do Governo Federal, para prestar apoio aéreo aos deportados, oriundos dos Estados Unidos da América, que aguardam o término do traslado em Manaus (AM)", explicou a FAB.

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), também protestou. Ela ressaltou que a situação vai se intensificar porque a política de Donald Trump é de deportação em massa.