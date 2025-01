Frente fria trará chuva forte para a capital e Grande SP nos próximos dias

Do UOL, em São Paulo

A Defesa Civil informou neste sábado (25) que chuvas com intensidade de moderada a forte estão previstas para ocorrer em diversos pontos do estado de São Paulo nos próximos dias. Na sexta-feira (24), a capital paulista foi atingida por um forte temporal que inundou ruas, alagou o metrô e deixou milhares de imóveis sem luz.

O que aconteceu

Frente fria se aproxima, trazendo pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento no estado. O volume de precipitação vai variar entre as regiões, segundo o boletim, válido para o período entre domingo (26) e terça-feira (28).

Capital paulista e a região metropolitana de São Paulo podem registrar chuva forte com altos acumulados. Além das duas regiões, outras que devem ter o mesmo cenário são: Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Ribeira, região de Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

Outras regiões também devem ter chuva moderada, porém, com acumulados altos. São elas: Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.

Defesa Civil montará um gabinete de crise presencial em razão da previsão. No espaço, localizado no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da prefeitura da capital, será feita a coordenação de ações relacionadas aos eventos climáticos. Os representantes das concessionárias de abastecimento de água e energia também estarão no gabinete para atuar em caso de emergências.

Medidas de precaução

A Defesa Civil indica que a população evite áreas de alagamento e não atravesse vias inundadas, mesmo com o uso de veículos;

e não atravesse vias inundadas, mesmo com o uso de veículos; Fique atento a sinais de deslizamentos. Isso pode ser notado, por exemplo, com a inclinação de postes, árvores ou rachaduras em terrenos e paredes;

Isso pode ser notado, por exemplo, com a inclinação de postes, árvores ou rachaduras em terrenos e paredes; Não fique perto de árvores, postes e estruturas frágeis durante ventos fortes ; e

; e Quando houver tempestades com raios, retire os aparelhos eletrônicos da tomada.

Defesa Civil de SP enviará alerta de emergência

Os avisos chegarão automaticamente nos celulares da população na área de risco. As mensagens, encaminhadas gratuitamente, aparecem como uma notificação sonora e visual, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso.

Órgão pede que as pessoas fiquem atentas às notificações recebidas e siga as orientações fornecidas. "Os alertas via Cell Broadcast são uma ferramenta essencial para salvar vidas, ajudando a população a tomar decisões rápidas e seguras em situações de risco."

Na sexta, pela primeira vez, a Defesa Civil enviou um "alerta severo" para celulares na capital paulista. Todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G receberam os avisos, segundo o órgão. Em todo o estado, esta foi a 19ª vez que os alertas foram enviados.