Após dia de caos, zona leste de São Paulo entra em estado de atenção

Do UOL, em São Paulo

A zona leste de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos no final da tarde deste sábado (25). Na sexta-feira (24), um temporal que atingiu a capital paulista inundou ruas, alagou uma estação de metrô e ainda deixou milhares de imóveis sem energia.

O que aconteceu

A região entrou em estado de atenção às 17h51 (horário de Brasília). Até as 18h, a cidade não tinha nenhum ponto de alagamento, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da prefeitura.

Áreas de instabilidades se formaram na zona leste em razão do calor e da chegada de brisa marítima. Essa condição também se estende a outros municípios localizados a leste da Grande São Paulo e também na região do ABC.

Chuva forte já atinge a cidade de Biritiba Mirim, na região metropolitana. A Defesa Civil enviou um "alerta severo" em razão das chuvas para o município. Na sexta, pela primeira vez, o órgão encaminhou o aviso para celulares na capital paulista.

Havia 26.539 imóveis sem energia na capital paulista até as 18h30 deste sábado (25), segundo a Enel. Em toda a área de concessão da empresa no estado de São Paulo, há 38.871 imóveis sem fornecimento.

Próximos dias

Frente fria se aproxima, trazendo pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento ao estado. O volume de precipitação vai variar entre as regiões, segundo o boletim da Defesa Civil, válido para o período entre domingo (26) e terça-feira (28).

O domingo (26) deve ter chuva moderada a forte a partir do final da manhã. Uma frente fria vinda do litoral paulista poderá provocar chuvas com maior volume e de forma generalizada durante o dia. Essas condições podem provocar alagamentos intransitáveis, queda de árvores e transbordamento de rios e córregos, ainda segundo o CGE. A temperatura deve variar entre 20ºC e 27ºC.

Já a segunda-feira deve ter chuvas fortes na capital paulista e Grande São Paulo. De manhã, os termômetros ficam por volta dos 20ºC, com sol entre muitas nuvens, podendo ter pancadas isoladas de chuva e temporais durante a tarde, que devem se estender para o período noturno. A temperatura máxima será de 26ºC. Esse cenário pode aumentar as chances de novos transtornos durante as chuvas.

Defesa Civil montará um gabinete de crise presencial em razão da previsão. No espaço, localizado no CGE, será feita a coordenação de ações relacionadas aos eventos climáticos. Os representantes das concessionárias de abastecimento de água e energia também estarão no gabinete para atuar em caso de emergências.