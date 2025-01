Rio tem chuva, ventos fortes, queda de árvores e entra em alerta de risco

Bairros do Rio de Janeiro registraram chuvas de moderadas a fortes, neste sábado (25), principalmente nas regiões norte e oeste da cidade. O município entrou em estágio 2 de alerta, o que significa um risco de ocorrências de alto impacto.

O que aconteceu

Avisos de chuva começaram por volta de 16h30. O sistema Alerta Rio notificou chuva moderada, forte e muito forte em Jacarepaguá, Madureira, Irajá, Piedade e Penha. Outros bairros tiveram chuva fraca.

Ventos chegaram a 85 km/h. A ventania foi registrada no Aeroporto Santos Dumont, na Aérea do Campo dos Afonsos (78 km/h), no Aeroporto do Galeão (42 km/h) e na estação São Cristóvão (60 km/h).

Município entrou em estágio 2 de alerta às 18h10 devido aos impactos das chuvas. Segundo o Centro de Operações e Resiliência da prefeitura, este o segundo de cinco níveis de risco. Nele, há risco de ocorrências de alto impacto na cidade com elevado potencial de agravamento.

Ainda há previsão de chuva moderada. A prefeitura orienta que as pessoas fiquem atentas e acompanhem a previsão do tempo, pois há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Queda de árvores e estruturas

Até as 19h50 deste sábado, a cidade tinha registrado oito quedas de árvores:

Rua João de Sousa Carvalho, em Guadalupe

Rua Luiza Barata, em Realengo

Rua da Chácara, na Praça Seca

Praça Saiqui, em Vila Valqueire

Rua Dulce, na Tijuca

Estrada Meringuava, na Taquara

Rua Dagmar da Fonseca, em Madureira

Avenida Jambeiro, em Vila Valqueire

Também foram notificadas duas quedas de estruturas, uma na Estrada dos Sete Riachos, em Santíssimo, e outra na Rua Carumbé, em Realengo.