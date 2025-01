Chuva em SP: Enel diz que energia de 85% dos afetados foi normalizada

A Enel informou que normalizou o fornecimento de energia para cerca de 85% dos 179 mil clientes impactados pelas fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde de sexta-feira (25).

O que aconteceu

Havia cerca de 26.462 imóveis sem energia na capital paulista até as 8h30 deste sábado (25), segundo a Enel. O pico ocorreu por volta das 17h00, com 140.997 imóveis sem energia na capital e 179.667 no estado.

Em três horas, choveu metade do previsto para o mês todo. Foram 122 milímetros de chuva, disse o tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, ao UOL News, do Canal UOL. O montante corresponde a exatamente 47,42% dos 257,3 mm esperados para todo o mês de janeiro.

Temporal ocorreu na semana em que a cidade registrou o dia mais quente do ano. Na terça-feira (21), os termômetros chegaram a marcar 34,5º.

O temporal foi causado por uma combinação de calor e umidade ao longo da semana. Este cenário gera nuvens muito carregadas que despejam chuva intensa, informou a empresa de meteorologia MetSul.

Defesa Civil envia alerta

Pela primeira vez, a Defesa Civil enviou "alerta severo" para celulares na cidade. Todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G receberam os alertas, segundo o órgão. Em todo o estado, esta foi a 19ª vez que os alertas foram enviados.

Paulistanos recebem 'alerta severo' de chuvas nos celulares Imagem: Reprodução

Próximos dias

A capital terá temporais entre o fim da tarde e início da noite no final de semana. No sábado (25), aniversário da capital paulista, o tempo abafado seguirá ao longo do dia, que terá sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 21ºC e a máxima de 32ºC. As pancadas de chuva também estão previstas para ocorrer, com possibilidade de rajadas de vento e eventual queda de granizo, entre o meio e fim da tarde.

Já o domingo (26) deve ter chuva moderada a forte no período da manhã. Uma frente fria vinda do litoral paulista poderá provocar chuvas com maior volume e de forma generalizada durante o dia. Essas condições podem provocar alagamentos intransitáveis, queda de árvores e transbordamento de rios e córregos, ainda segundo o CGE. A temperatura deve variar entre 21ºC e 28ºC.