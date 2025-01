Cemitério privatizado em São Paulo cria 'área vip' para enterros

O cemitério Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital, ganhou uma "área vip" para enterros.

Próximo ao portão de entrada e ao lado das salas de velório, o espaço oferece jazigos novos, em porcelanato que imita granito, por R$ 24,6 mil divididos em 60 vezes.

Além da localização privilegiada, jardineiros ouvidos pela reportagem destacaram o fato de a área ser "virgem", ou seja, nunca ter recebido enterros.

Até a privatização do serviço funerário pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), o local funcionava como uma espécie de praça, assim como a "quadra nobre", outro espaço do cemitério rebatizado pela concessionária e em obras para a construção de túmulos novos.

Segundo o UOL apurou, a Cortel SP, responsável pela gestão do equipamento, iniciou um processo de expansão de túmulos sem o aval da Prefeitura de São Paulo.

A SP Regula, agência que fiscaliza as concessões municipais, afirmou que abriu uma fiscalização a respeito, que também apura cobranças em desacordo com a tabela oficial.

O preço atual do metro quadrado dos terrenos varia de R$ 4.927 a R$ 7.083. Já a construção funerária não é tabelada e cabe ao munícipe, informou a agência.

Expansão deve reservar 20% de área verde

As novas sepulturas ficam em áreas verdes que, segundo o contrato de concessão assinado em março de 2023, devem ter um porcentual preservado.

De acordo com a cláusula 26.1 do anexo de encargos das concessionárias, a exploração de sepulturas novas é prevista, "desde que a empresa destine no mínimo 20% da área construída adicional a novas áreas verdes permeáveis, livres e desimpedidas".

Em dezembro passado, o superintendente de fiscalização da SP Regula, Gilson Luiz de Souza, citou os critérios ambientais como um dos fatores que limitam a expansão de jazigos e ressaltou que os cemitérios concedidos continuam sendo municipais.

"Aquilo é patrimônio público. As normas seguem aplicáveis e essa é uma delas", afirmou.

Prefeitura começa a multar venda irregular de gavetas

A SP Regula também apura a venda irregular de gavetas em cemitérios verticais.

As estruturas, segundo o contrato, só podem ser utilizadas pelo prazo de três anos e ao custo tabelado de R$ 275,28 - após esse período, o corpo deve ser exumado e o espaço liberado.

Mas a reportagem do UOL apurou que o Grupo Maya e a Cortel SP estão vendendo gavetas por tempo indeterminado e por valores que chegam a R$ 15 mil.

Ambas as concessionárias já foram multadas pela prática.

Jazigos construídos em 'área VIP' do cemitério Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo Imagem: Adriana Ferraz/UOL

Alta dos preços foi parar no STF

Denúncias sobre irregularidades na prestação do serviço por parte das quatro concessionárias responsáveis — Cortel SP, Grupo Maya, Consolare e Velar SP - foram parar no Supremo Tribunal Federal.

Em novembro de 2024, o ministro Flávio Dino determinou que os preços cobrados por enterros, velórios, sepulturas e demais serviços funerários na cidade voltassem ao patamar praticado antes da concessão. Apenas a correção monetária foi permitida.

Em alguns casos, a alta chega a 372%, como no caso do valor cobrado por um caixão simples. Antes da concessão, ele custava R$ 147,14. Hoje, sai por R$ 695,63.

Em entrevista ao UOL em dezembro, o prefeito Ricardo Nunes defendeu a concessão e afirmou que o "serviço funerário agora é um negócio".

Procurada, a Cortel SP não explicou quais as características que definem a área vip do Cemitério Vila Nova Cachoeirinha. Em nota, a empresa disse apenas que segue estritamente as normas do contrato de concessão.