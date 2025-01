Casa Branca disponibiliza bombas de 2.000 libras para Israel, anulando suspensão de Biden

Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca do presidente Donald Trump instruiu as Forças Armadas dos Estados Unidos a liberar uma restrição imposta pelo governo Biden sobre o fornecimento de bombas de 2.000 libras a Israel, disse uma fonte da Casa Branca à Reuters no sábado.

A medida era amplamente esperada. Biden suspendeu a entrega dessas bombas devido à preocupação com o impacto que elas poderiam ter na guerra de Israel contra o Hamas em Gaza. Um cessar-fogo para interromper a guerra foi acordado recentemente.

A preocupação especial do governo Biden era com o uso de bombas tão grandes na cidade de Rafah, onde mais de um milhão de palestinos em Gaza se refugiaram.

