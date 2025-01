Após suposto gesto nazista, Musk fala em comício da extrema direita alemã

O bilionário Elon Musk deu seu apoio ao partido da extrema direita alemã AfD por videoconferência durante um comício realizado na Alemanha neste sábado (25). A aparição do bilionário acontece em meio à controvérsia após seu gesto polêmico durante a posse de Donald Trump, comparado à saudação nazista.

"É bom ter orgulho de ser alemão. Lutem por um futuro brilhante para a Alemanha", declarou o homem mais rico do mundo para, segundo dados da AfD, cerca de 4.500 apoiadores reunidos na Feira de Halle (leste). Durante o discurso, Musk reiterou seu apoio ao partido que encarna, segundo ele, "a melhor esperança para a Alemanha".

Em um discurso desconexo, ele elogiou a "nação alemã", que remonta a "milhares de anos" e disse que o imperador romano Júlio César já havia ficado "impressionado" com a disposição de luta das tribos germânicas. O governo atual está "reprimindo agressivamente a liberdade de expressão", acrescentou. A AfD deve, portanto, "lutar, lutar, lutar", em especial por "mais autodeterminação para a Alemanha e os países da Europa e menos Bruxelas", disse ele, em referência à cidade sede da Comissão Europeia.

Nas últimas semanas, Musk tem interferido regularmente na política interna da Alemanha e de outros países europeus, publicando comentários em sua plataforma on-line X e apoiando abertamente o AfD. Esse partido que luta contra imigração está em segundo lugar nas pesquisas para as eleições gerais de 23 de fevereiro, com 20%, atrás da conservadora CDU/CSU, com cerca de 30% das intenções de voto.

No passado, Musk também descreveu o chanceler social-democrata Olaf Scholz como um "louco" e um "tolo incompetente", e o presidente Frank-Walter Steinmeier como um "tirano".

Gesto polêmico

Mas as declarações deste fim de semana ganham ainda mais destaque após as imagens de Musk logo após a cerimônia de posse de Donald Trump, na noite de segunda-feira (20), quando fez duas vezes uma saudação, descrita por alguns como "fascista" ou "nazista", enquanto outros a defenderam como "um gesto desajeitado".

O bilionário fazia um discurso no palco da Capital One Arena, onde apoiadores de Donald Trump se reuniram para um comício do novo presidente americano algumas horas após sua posse. Depois de agradecer à multidão por "permitir" que o magnata voltasse à Casa Branca, ele bateu no peito com a mão direita e estendeu o braço, com a palma aberta. Musk então repetiu o gesto na direção da multidão que estava atrás dele.

(Com AFP)