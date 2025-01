Antony chega ao Betis emprestado pelo Manchester United

O Betis contratou o ponta-direita brasileiro Antony, emprestado pelo Manchester United até o final da temporada, informou neste sábado (25) o clube espanhol.

"O Real Betis Balompié e o Manchester United chegaram a um acordo para o empréstimo de Antony para esta temporada", anunciou o clube andaluz.

O jogador de 24 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira, se tornou o segundo jogador mais caro da história do United, com o qual assinou vindo do Ajax em 2022 por 95 milhões de euros (cerca de R$ 588,5 milhões pela cotação atual).

Antony, medalhista de ouro olímpico com o Brasil nos Jogos de Tóquio em 2021, marcou 12 gols em 92 jogos pelo Manchester United, com quem tem contrato até 2027.

O Betis, comandado pelo técnico chileno Manuel Pellegrini, está atualmente na 9ª posição do campeonato espanhol e luta pela classificação para um torneio europeu na próxima temporada.

