ANPD suspende a coleta de íris em troca de criptomoedas por startup em SP

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou nesta sexta-feira, 24, a suspensão da "compra de íris" realizada pela Tools for Humanity, startup cofundada por Sam Altman, CEO da OpenAI. Desde novembro, a companhia opera na cidade de São Paulo seu serviço que troca o escaneamento de íris por "moedas digitais", como bitcoin. Segundo a ANPD, a empresa deve suspender qualquer tipo de benefício financeiro no Brasil para coleta da íris a partir deste sábado, 25.

Por meio de nota, a empresa afirma que "está em conformidade com todas as leis e regulamentos do Brasil". Diz também: "Relatos imprecisos recentes e atividades nas mídias sociais resultaram em informações falsas para a ANPD. Estamos em contato com a ANPD e confiantes de que podemos trabalhar com o órgão para garantir a capacidade contínua de todos os brasileiros de participarem totalmente da rede World. Estamos comprometidos em continuar a oferecer este importante serviço a todos os brasileiros".

Para a ANPD, o benefício financeiro oferecido pela empresa poderia incentivar a obtenção de dados pessoais. "Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o consentimento para o tratamento de dados pessoais sensíveis, como é o caso de dados biométricos, precisa ser livre, informado, inequívoco e fornecido de maneira específica e destacada, para finalidades específicas", diz a nota. "Em análise preventiva, a Coordenação-Geral de Fiscalização entendeu que a concessão de contrapartida pecuniária pela empresa, por meio da oferta de criptomoedas, pode prejudicar a obtenção do consentimento do titular de dados pessoais", afirma o documento.

Para realizar o cadastro pessoal no sistema da Tools for Humanity, chamado de - World ID, os usuários precisam realizar reconhecimento facial e escaneamento de íris, que são dados biométricos sensíveis. Em troca, a startup oferece algumas dezenas de "moedas digitais" (chamadas worldcoins) que podem ser vendidas dentro do próprio aplicativo por "dinheiro de verdade". Na prática, a pessoa faz uma imagem de alta resolução da íris e recebe tokens de criptoativos, como o bitcoin, que podem ser trocados por reais - dependendo da cotação dessa moeda é possível receber entre R$ 300 e R$ 700.

O serviço vem ganhado muitos adeptos em São Paulo, primeira cidade no Brasil a participar do projeto. Já são mais de 400 mil pessoas registradas e 48 pontos de captação das imagens dos olhos. Mais de um milhão de pessoas já baixaram o aplicativo no celular - e milhões de pessoas assistiram aos vídeos no TikTok de pessoas que já participaram do projeto. Como mostrou o Estadão, muitos dos participantes apresentam algum tipo de vulnerabilidade social e topam o registro da íris apenas pelo dinheiro "rápido" e "fácil".

Desde 2024, a ANPD, por meio da Coordenação-Geral de Fiscalização (CGF), vêm fiscalizando o uso de dados biométricos para a nova rede social. Segundo a Tools for Humanity, o World ID permitiria a comprovação de que o titular é um ser humano único vivo e promoveria maior segurança digital em contexto de ampliação das ferramentas de inteligência artificial.

A ANPD também considerou "grave" o tratamento dispensado pela companhia aos dados pessoais obtidos. "A CGF considerou, ainda, que o tratamento de dados pessoais realizado pela empresa se revelou particularmente grave, considerando o uso de dados pessoais sensíveis e a impossibilidade de excluir os dados biométricos coletados, além da irreversibilidade da revogação do consentimento." A agência também exige que a startup indique em seu site a identificação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani