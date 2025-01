Aniversário de São Paulo tem programação cultural e opções gratuitas

Comemorando seus 471 anos neste sábado (25), a cidade de São Paulo contará com programação variada e distribuída em equipamentos públicos ou acessíveis em todas as regiões. No sábado, o uso de ônibus municipais será gratuito, medida que já vigora em todos os domingos. O transporte sobre trilhos segue com tarifas normais.

A programação prevê cerca de 140 eventos para comemorar a data. Os parques municipais, casas de cultura e centros culturais municipais estarão abertos. Os grandes museus, como o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), que terá pré-abertura de seu prédio anexo na Avenida Paulista, o Museu do Ipiranga e o Complexo Cultural Julio Prestes, que reabre no dia 25, na Luz, estarão com programação especial.

O Museu da Língua Portuguesa e a Pinacoteca do Estado terão visitação normal neste final de semana. A Pina terá visitação dedicada às obras que imortalizaram a cidade, enquanto o MLP terá visitação gratuita.

A B3, antiga Bolsa de Valores, inaugura seu próprio espaço cultural, a Arena B3, no centro da cidade, com apresentação musical da banda New Orleans On The Street a partir das 11h. À tarde, a atriz Denise Stoklos apresenta a leitura dramática da peça Um fax para Colombo às 14h30, seguida do espetáculo Carta ao Pai. No domingo, a atriz apresenta Des-medeia às 14h30 e Calendário da Pedra às 17h. Os 90 ingressos de cada sessão devem ser reservados na plataforma Bileto e são gratuitos.

No sábado, às 10h, haverá a decisão da Copa São Paulo de Juniores, a copinha, no Estádio do Pacaembu, com ingressos a partir de R$ 40 e torcida única a favor do São Paulo. O Museu do Futebol, que funciona no complexo do Pacaembu, abrirá às 13h30, após a saída dos torcedores.

Na Biblioteca Mário de Andrade, em meio às comemorações de seu centenário, tem destaque desde o dia 23 atividades voltadas para o tema da imigração. Os visitantes podem conferir a Orquestra Mundana Refugi, às 16h, e depois a exibição do filme Lisbela e o prisioneiro (Guel Arraes, 2003), com trilha sonora executada ao vivo, às 17h30, no auditório.

Os cinéfilos também podem aproveitar outro equipamento do município, o Centro Cultural São Paulo, junto ao metrô Vergueiro, que contará com sessões especiais de "Ainda Estou Aqui" e "O Auto da Compadecida 2", além de programação musical dedicada à MPB, com shows de Geraldo Azevedo, Maria Gadú e Paulo Miklos. Os ingressos, gratuitos, são retirados na bilheteria duas horas antes das apresentações.

O Centro Cultural Banco do Brasil também oferece programações gratuitas. No sábado (25), haverá uma visita ao entorno do edifício, às 14h, com música e histórias do centro histórico. Na região, prédios históricos, como o Solar da Marquesa e o Páteo do Colégio, estarão abertos.

No Museu da Imagem e do Som, no Jardim Europa, será o último final de semana da exposição "O cinema de Billy Wilder", gratuita. No terreno ao lado está o Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, outra opção de visitação.