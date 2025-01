Acidente entre micro-ônibus e carreta deixa ao menos 2 mortos na Dutra

Duas pessoas morreram após um acidente entre um micro-ônibus e uma carreta na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) em Seropédica (RJ). Outras seis ficaram feridas.

O que aconteceu

Acidente aconteceu por volta das 7h. Um micro-ônibus e uma carreta, que estavam seguindo no mesmo sentido, colidiram lateralmente no km 209 da rodovia. 25 pessoas estavam no micro-ônibus. Não há informações sobre quantas pessoas estavam a bordo da carreta e se ficaram feridas.

Duas pessoas morreram, segundo a concessionária Ecoriominas, que gerencia o trecho. As identidades das vítimas não foram reveladas. Outras seis foram conduzidas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (RJ).

Uma paciente está em estado grave. A mulher, de 50 anos, sofreu fratura exposta de fêmur direito e segue em atendimento, segundo a prefeitura de Nova Iguaçu. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência. O UOL tenta contato com a corporação e o texto será atualizado tão logo haja retorno.

Quatro pacientes estão estáveis e uma já recebeu alta médica. Uma mulher de 50 anos foi atendida e liberada com um trauma no rosto e luxação no lábio. Outras quatro mulheres, sendo duas de 24 anos, uma de 43 e outra de 44, seguem em atendimento.