A midiática Zaho de Sagazan: mais talento e personalidade à nova geração da chanson française

Ela acumula prêmios e aparições nas mídias e se tornou a queridinha da nova geração de artistas da chanson française. A ascensão de Zaho de Sagazan não ocorre à toa: com uma poderosa voz e performances impressionantes, a jovem de apenas 26 anos se destaca no universo musical da França.

Ela acumula prêmios e aparições nas mídias e se tornou a queridinha da nova geração de artistas da chanson française. A ascensão de Zaho de Sagazan não ocorre à toa: com uma poderosa voz e performances impressionantes, a jovem de apenas 26 anos se destaca no universo musical da França.

Zaho de Sagazan levou Greta Gerwig às lágrimas ao interpretar "Modern Love", de David Bowie, no último Festival de Cinema de Cannes. Semanas depois, ela emocionou a França inteira com uma impecável apresentação no encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris. Nas redes sociais, a performance da artista ao lado de Tom Odell, em Londres, viralizou em 2024.

Todos esses holofotes ajudaram a suscitar o interesse do público pelo primeiro álbum da cantora, "La Symphonie des Eclairs", que venceu no ano passado quatro prêmios no Victoires de La Musique, a maior premiação musical da França. No último mês de outubro, Zaho lançou uma versão estendida do disco, com sete novas belas faixas, entre elas, "O Travers", em destaque na Programação Musical da RFI.

Ouça o Balada Musical todos os sábados nos programas da RFI e também no Spotify e no Deezer. As playlists mensais da Programação Musical da RFI podem ser acessadas no YouTube, Deezer e Spotify.