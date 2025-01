Primeiro voo de deportados após posse de Trump chega a BH nesta sexta

Chega nesta sexta-feira (24) ao Brasil o primeiro voo com deportados dos Estados Unidos desde a posse do presidente Donald Trump. Avião pousa no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com ao menos 88 pessoas, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

O que aconteceu

Voo deve pousar às 20h. Itamaraty informou que os 88 passageiros são brasileiros, mas número total de pessoas no voo pode ser maior. O UOL tentou contato com a Polícia Federal para mais detalhes, mas não obteve retorno até o momento.

Este é o primeiro voo da nova era Trump, mas já estava previsto antes mesmo da posse. Apesar de o republicano ter endurecido medidas anti-imigração, Brasil e Estados Unidos têm um acordo desde 2017 para deportações, e ordem para trazer brasileiros de volta hoje partiu do governo anterior.

Em 2025 outro voo já trouxe 100 deportados ao Brasil. Neste caso, avião pousou em Confins no dia 10 de janeiro, após partir de Alexandria (EUA), sob a gestão do então presidente Joe Biden. Em 2024, 17 voos trouxeram mais de 2.100 deportados, superando a marca de 2023, que registrou 14 voos deste tipo, totalizando pouco mais de 1.400 pessoas.

Itamaraty acompanha situação dos brasileiros nos EUA. Os consulados brasileiros naquele país estão "acompanhando de perto a situação dos brasileiros para avaliar algum tipo de assistência".

Ordens de Trump e prisão de imigrantes

'Os voos de deportação começaram', publicou a nova Secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt Imagem: Secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt/via X

Casa Branca anunciou 538 prisões e "centenas de deportados" nos últimos quatro dias. "Isso é somente uma prévia", diz publicação feita na rede social X. O perfil oficial do governo também divulgou os nomes e os crimes cometidos por alguns dos imigrantes presos. No início da semana, o Congresso, de maioria republicana, aprovou uma lei para prorrogar a prisão preventiva de estrangeiros suspeitos de crimes.

Trump assinou decretos de "emergência nacional" relacionados à migração assim que assumiu a presidência. Ele anunciou o envio de tropas à fronteira sul e disse que "deportaria milhões", seguindo promessas da sua campanha.

Serviço de imigração foi denunciado por prefeito. Na quinta-feira (23), o prefeito de Newark, em Nova Jersey, Ras Baraka, disse que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega "invadiram um estabelecimento local (...) detendo moradores e cidadãos sem documentos, sem apresentar uma ordem judicial".