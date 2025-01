Vitamina K2 é importante para o sangue: quais sintomas de que está faltando

Encontrada principalmente em alimentos de origem animal, produtos fermentados e também produzida pelas bactérias localizadas na flora intestinal, a vitamina K2 tem uma grande importância na coagulação do sangue, ajuda na prevenção de hemorragias e contribui no desenvolvimento e na saúde óssea, em conjunto com outras vitaminas e minerais.

A seguir, veja seus principais benefícios, onde encontrar e quais os sinais de sua deficiência no organismo.

O que é a vitamina K2?

Também chamada de menaquinona, essa substância, juntamente com a filoquinona (K1) e a menadiona (K3), compõe o complexo de vitaminas K. São vitaminas lipossolúveis, ou seja, para desempenharem seus papéis dentro do organismo, necessitam de gordura para seu transporte.

Esse conjunto é tão importante, que o Ministério da Saúde recomenda a aplicação de uma injeção de vitamina K nos recém-nascidos para evitar possíveis sangramentos e até mesmo o desenvolvimento da chamada doença hemorrágica do recém-nascido, que pode causar sangramentos na pele, na região gastrointestinal e intracraniana do bebê.

Geralmente, os bebês apresentam deficiência por conta da função hepática ainda imatura e da baixa quantidade da vitamina que é passada para a criança através da placenta, ou do leite materno.

Para que serve?

O K é da palavra germânica koagulation, que significa coagulação. A vitamina K2 essencial para ajudar o fígado na produção de diversas proteínas envolvidas na coagulação sanguínea e no equilíbrio do cálcio. Envolvida no transporte do mineral dentro do organismo, contribui para melhorar a densidade óssea, evitando o risco de fraturas, e previne a deposição de cálcio no revestimento das paredes dos vasos sanguíneos, o que ajuda a evitar aterosclerose —que pode culminar em um infarto ou AVC.

A vitamina K2 ainda é mais biodisponível e bioativa quando comparada a sua irmã, a K1, ou seja, é absorvida mais facilmente pelo corpo e tem um tempo maior de vida na corrente sanguínea.

Quais são os alimentos ricos em vitamina K2?

Alimentos de origem animal, como:

Manteiga

Gema de ovo

Banha

Fígado

Leite

Alimentos fermentados à base de soja, como o natto (ou natô), um alimento tradicional japonês.

Qual a quantidade ideal de consumo por dia?

Não existe um valor oficial, já que ela também é produzida pelo próprio corpo. O que se tem é a quantidade diária recomendada para o complexo K, que abrange, também, as outras vitaminas do conjunto. Nesse caso, o ideal é o consumo de 90 mcg/dia para mulheres e 120 mcg/dia para homens acima de 19 anos de idade. Abaixo dessa idade, os valores podem variar. Por isso, é importante procurar um profissional da saúde para melhor orientação.

O que ocorre se a vitamina K2 estiver baixa no organismo?

O principal sintoma da falta da substância é o sangramento sem causa aparente:

melena (sangue nas fezes em decorrência de sangramento no estômago);

hematúria (sangue na urina);

hemorragias graves pós-traumatismos, entre outros problemas relacionados à coagulação.

Além disso, a deficiência de vitamina K2 tem sido associada ao enfraquecimento dos ossos e aumento da incidência de fraturas e calcificação vascular.

Mas é importante saber que a deficiência de qualquer vitamina do complexo K é uma alteração rara, já que esse elemento está presente em diversos alimentos e também é produzido pela flora intestinal.

Qual o melhor horário para tomar?

O ideal é que ela seja consumida sempre em conjunto com uma refeição mais rica em gordura, como almoço ou jantar, por exemplo. Afinal de contas, o lipídio auxilia na absorção e no transporte da vitamina K2 no organismo.

Quais são os perigos e efeitos colaterais?

A ingestão excessiva e sem orientação de vitamina K pode aumentar o risco de coágulos e trombose, além da perda de função hepática. Vale ressaltar que dificilmente o consumo exagerado ocorre por meio da alimentação. Geralmente, se dá por conta do uso de suplementos. Por isso, é importante que esse tipo de produto seja indicado por um médico ou nutricionista.

Ela engrossa o sangue?

Não. O que pode acontecer, quando ocorre o uso excessivo e não orientado da substância, é o aumento no risco de coágulos e trombose.

Em que situações é indicada sua suplementação?

Suplementos devem ser usados quando não é possível atingir as necessidades de vitamina K2 pela alimentação, ou quando há a deficiência dessa substância no sangue, o que deve ser identificado por meio de exames laboratoriais.

Alguns grupos de risco, como bebês prematuros, pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, ou indivíduos que usam medicamentos para reduzir a absorção de gorduras no intestino, também podem necessitar de suplementação de vitamina K.

*Com reportagem de abril de 2022