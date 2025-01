'Vai gerar uma carnificina', diz diretor do Sindimoto sobre moto-táxi por aplicativo em SP

O diretor do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, Ciclistas e Moto-Taxistas do Estado de São Paulo (Sindimotosp), Gerson Silva Cunha, criticou nesta sexta-feira, 24, a oferta do serviço de moto-táxi por aplicativo na capital paulista. Esse meio de transporte está causando uma disputa judicial entre a Prefeitura da cidade, que proibiu o serviço, e as empresas 99 e Uber, que alegam estar amparadas pela legislação federal. "Isso vai gerar uma carnificina", afirmou Cunha.