USDA em Pequim eleva projeção de safra 2024/25 de milho para 294,9 milhões de t

São Paulo, 24 - A produção chinesa de milho na temporada 2024/25 deve somar 294,9 milhões de toneladas, de acordo com a representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Pequim. O volume representa aumento de 1,9 milhão de toneladas em relação à estimativa anterior do escritório, de outubro. A projeção ficou 2,1% acima do estimado para 2023/24, de 288,84 milhões de toneladas.A projeção para as importações chinesas de milho em 2024/25 foi reduzida de 20 milhões para 14 milhões de toneladas. Segundo o USDA, o governo vem desencorajando a importação de grãos para proteger os interesses de produtores locais. Além disso, a importação de milho do Brasil e a autorização para a importação de duas variedades de milho geneticamente modificado da Argentina podem reduzir a participação dos EUA no volume de milho importado pela China, disse o USDA em Pequim.A representação do USDA afirmou que o consumo doméstico de milho em 2024/25 deve ser de 318 milhões de toneladas, ante 305 milhões de toneladas estimadas para 2023/24. O uso para ração é projetado em 235 milhões de toneladas, ante 223 milhões de toneladas no ciclo anterior. Os preços domésticos caíram para o menor nível no fim do ano passado e devem permanecer baixos no ano comercial 2024/25, disse o USDA em Pequim.