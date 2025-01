Trump ordena demissão de funcionários ligados a programas de diversidade e meio ambiente

O governo do republicano Donald Trump ordenou nesta sexta-feira (24) às agências federais dos Estados Unidos que comecem a demitir os funcionários que trabalham em cargos relacionados com programas de diversidade, após tê-los colocado sob licença remunerada no começo da semana.

"Cada chefe de agência, departamento ou comissão tomará medidas para pôr fim, na medida máxima permitida por lei, a todas os escritórios e cargos" encarregados de promover a diversidade e a justiça ambiental "em um prazo de 60 dias", diz um memorando do Escritório de Gestão de Pessoal dos Estados Unidos, em referência aos postos de trabalho destinados a promover "diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade".

No começo da semana, o presidente havia ordenado aos chefes das agências governamentais que apresentassem até hoje um plano por escrito para reduzir o número de funcionários nos escritórios dos programas de diversidade, inclusão e equidade (DEI).

A referência a justiça ambiental parece ser nova. O site da Agência de Proteção Ambiental (EPA) a define como "o tratamento justo e a participação significativa de todas as pessoas, independentemente da sua renda, raça, cor, nacionalidade, filiação tribal ou deficiência, na tomada de decisões da agência e em outras atividades federais que afetam a saúde humana e o meio ambiente."

Durante a campanha presidencial do ano passado, Trump criticou as políticas de DEI no governo federal e no mundo corporativo, afirmando que elas discriminavam as pessoas brancas, principalmente os homens.

O magnata republicano também demonizou durante sua campanha o reconhecimento da diversidade de gênero, e atacou a população transgênero, especialmente as mulheres trans nos esportes.

