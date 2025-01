Trump diz que não tem certeza se os EUA devem gastar com a Otan

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse nessa quinta-feira (23) que não tem certeza se o país deve gastar algo com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Os norte-americanos protegiam os membros da Otan, mas eles "não estavam nos protegendo", afirmou Trump.

Anteriormente, o presidente norte-americano exigiu que outros membros da aliança transatlântica gastassem 5% de seu Produto Interno Bruto (PIB) em defesa -- um aumento expressivo em relação à meta atual de 2% e um nível que nenhum país da Otan, incluindo os Estados Unidos, atinge atualmente.

Notícias relacionadas:

"Não sei se deveríamos estar gastando alguma coisa, mas certamente deveríamos estar ajudando-os", disse Trump a jornalistas após assinar um decreto no Salão Oval. "Estamos protegendo-os. Eles não estão nos protegendo."

"Eles deveriam aumentar seus 2% para 5%", disse, repetindo suas observações já feitas no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.