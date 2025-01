WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista transmitida na quinta-feira que planeja tentar manter contato com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, novamente depois que os dois desenvolveram uma relação de trabalho no primeiro mandato de Trump.

"Vou entrar em contato com ele novamente", disse Trump a Sean Hannity, da Fox News.

(Reportagem de Steve Holland)