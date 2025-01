Trump diz que acabou com a segurança da ex-principal autoridade sobre a Covid Anthony Fauci

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que retirou a proteção de segurança federal para o dr. Anthony Fauci, ex-autoridade sênior da saúde dos EUA.

Fauci, que atuou como a principal autoridade de doenças infecciosas do país durante a pandemia de Covid-19, recebeu segurança do Instituto Nacional de Saúde, de acordo com a CNN, que relatou anteriormente a decisão de Trump.

(Reportagem de Ismail Shakil e Nandita Bose)