Trump age em várias frentes; aliados já acenam com 'terceiro mandato'

Quatro dias após a posse de Donald Trump para seu segundo mandato na presidência dos EUA, o mundo continua de olhos voltados para a superpotência. Quais itens da pauta conservadora do republicano estão avançando?

Os anúncios de mudança de rumo ocorrem em campos variados, tentando mostrar sua marca já no início da administração.

Jamil Chade relata que, por decreto, Trump determinou que obras em prédios públicos americanos devem "respeitar o patrimônio arquitetônico regional, tradicional e clássico para uma renovação". Chade também relata que Trump desmontou um programa federal de 2021 que destinava verbas para revitalizar bibliotecas e museus que estavam abandonados.

E Paula Gama relata como a eliminação de subsídios para compradores de carros elétricos deve prejudicar pequenos fabricantes e beneficiar a Tesla, empresa de Elon Musk, financiador de campanha de Trump e agora integrante do ministério.

Em meio aos múltiplos anúncios do governo que principia, a repórter Leticia Casado analisa a relação de Trump com as redes sociais, que o ajudaram a se eleger, e aponta o que haveria de anacrônico na relação de Lula e do PT com as novas tecnologias de informação — e o que isso significa de risco para o presidente brasileiro e seu partido.

Finalmente, Jamil Chade também informa que aliados "linha dura" de Trump já apresentaram projeto de emenda à Constituição que permitiria que ele se candidatasse a um terceiro mandato presidencial - mas o próprio Chade avalia que, no atual cenário de polarização no país, a aprovação seria praticamente impossível.

