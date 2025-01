Traders de grãos nos EUA começam a especular sobre área a ser semeada em 2025

Nova York, 24 - Traders nos mercados de grãos dos Estados Unidos começam a voltar suas atenções para as estimativas preliminares de área a ser semeada em 2025. Embora o relatório de intenção de plantio do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) só seja divulgado no fim de março, o Fórum de Perspectivas Agrícolas do USDA, que acontece no fim de fevereiro, apresentará o primeiro conjunto de estimativas para as safras de 2025.A área de milho pode seguir a tendência dos preços futuros, que estão subindo, segundo Brian Pullam, da Linn & Associates. "A área de milho está com tendência de alta, enquanto a área de soja está com tendência de queda", afirmou Pullam. "Neste momento, eu arriscaria dizer que a média das estimativas para a área de milho nesta primavera está entre 93 milhões e 94 milhões de acres (37,4 milhões e 38 milhões de hectares), mas já ouvi pessoas mencionarem até 95 milhões de acres (38,45 milhões de hectares) para o milho."Para a soja, Pullam estima uma área entre 82 milhões e 85 milhões de acres (33,18 milhões e 34,40 milhões de hectares). Fonte: Dow Jones Newswires.