Teto de shopping desaba na zona norte de São Paulo

A chuva que atingiu a capital paulista na tarde desta sexta-feira, 24, causou o desabamento de parte do teto do Shopping Center Norte, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

A parte que desabou fica no corredor próximo às lojas Vivara e Arezzo.

Em nota, o shopping se referiu ao episódio como "vazamento": "As fortes chuvas desta tarde provocaram vazamento e isolamento de algumas áreas pelo empreendimento. Esclarece ainda que as medidas necessárias estão sendo tomadas pelas equipes do shopping, e as áreas serão liberadas em breve. O shopping reitera que, apesar da ocorrido com o alto volume e força das chuvas, não houve incidentes com vítimas."

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a água da chuva escorrendo pelo teto e funcionários do shopping tentando limpar o piso.

A chuva já provocou alagamentos e outros transtornos na cidade.