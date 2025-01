Temporada de ensaios no Sambódromo do Rio começa amanhã

Começa às 19h deste sábado (25) a temporada de ensaios técnicos das escolas de samba do grupo de elite do carnaval carioca. Três escolas passarão pelo sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro, com entrada gratuita.

A primeira agremiação a entrar será a Unidos de Padre Miguel, campeã da Série Ouro em 2024 - segunda divisão - e que retorna à primeira divisão depois de 53 anos. As outras escolas que estarão no sambódromo no sábado são a Unidos da Tijuca e a Mocidade Independente de Padre Miguel.

Os ensaios técnicos são oportunidade de as escolas de samba levarem componentes para percorrerem a avenida, terem contato com o samba-enredo, simular o desfile e ajustar coreografias e entrosamento entre as alas. Nessa fase, os carros alegóricos, as fantasias e algumas surpresas ainda não são revelados para o público.

De acordo com a diretora de comunicação da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Natalia Louise, "é um momento especial de conexão entre as escolas de samba e seus torcedores".

A Liesa não divulga expectativa de público.

Todos os sábados até 15 de fevereiro, quando a atual campeã, Viradouro, fechará a noite, serão três agremiações por dia se apresentando.

Nos dias 21 (sexta-feira), 22 (sábado) e 23 (domingo) de fevereiro, os ensaios serão acompanhados por testes de som e luz do sambódromo. Serão quatro escolas em cada um desses três dias.

Cada uma das 12 escolas fará dois ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí em janeiro e fevereiro.

No dia 22 de fevereiro, haverá também o rito ecumênico da lavagem da pista.

Os desfiles oficiais serão no domingo (2), segunda-feira (3) e terça-feira (4) de março. Será a primeira vez que o carnaval carioca terá três noites de desfiles, em vez de apenas dois.

Confira a agenda de ensaios:

19h - Unidos de Padre Miguel

20h40 - Unidos da Tijuca

22h20 - Mocidade Independente

1º de fevereiro:

19h - Paraíso do Tuiuti

20h40 - Beija-Flor

22h20 - Mangueira

08 de fevereiro:

19h - Vila Isabel

20h40 - Portela

22h20 - Grande Rio

15 de fevereiro:

19h - Salgueiro

20h40 - Imperatriz Leopoldinense

22h20 - Viradouro

21 de fevereiro (teste de luz e som):

21h - Unidos de Padre Miguel

22h40 - Unidos da Tijuca

0h30 - Mocidade Independente

1h40 - Paraíso do Tuiuti

22 de fevereiro (teste de luz e som):

18h - Lavagem da pista (cerimônia simbólica)

19h - Beija-Flor

20h30 - Mangueira

22h10 - Vila Isabel

23h50 - Portela

23 de fevereiro (teste de luz e som):

19h - Salgueiro

20h30 - Grande Rio

22h10 - Imperatriz Leopoldinense

23h50 - Viradouro