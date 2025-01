STOXX 600 sobe com resultados da Burberry e comentários de Trump

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta sexta-feira, com as ações de luxo recebendo um impulso após os resultados da Burberry, enquanto os investidores também se animavam com a possibilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotar uma estratégia tarifária menos agressiva.

O índice STOXX 600 subia 0,37%, a 532,28 pontos.

Bens pessoais e domésticos subiam 1,6%, liderados pela Burberry, que saltava 11,5%, depois que a marca de luxo britânica relatou uma queda menor do que a esperada nas vendas trimestrais das lojas.

Outras ações de luxo também avançavam, com a Hugo Boss subindo 2,4%, a Moncler ganhando 5,1% e a Kering disparando 9,1%.

O setor de mineração subia 2,6%, acompanhando um salto nos preços dos metais. [MET/L]

O STOXX 600 teve alta de 1,6% na semana até o momento, atingindo seu quinto ganho semanal consecutivo, uma vez que os investidores reagiram positivamente à falta de detalhes nas últimas promessas de Donald Trump, centradas em tarifas sobre a União Europeia e outros importantes aliados globais.

"Na verdade, estou inclinado a dizer que é a falta de certos comentários que pode ter levado a esse movimento, porque ele tem falado sobre tarifas muito altas em todo o mundo", disse Teeuwe Mevissen, economista sênior de mercado do Rabobank.

"Embora ele (Trump) tenha mencionado algumas tarifas, ainda há um certo alívio quanto ao fato de que ele não vem adotando essa política de guerra comercial muito agressiva."

Em uma entrevista exibida na quinta, o presidente disse que sua recente conversa com o presidente chines, Xi Jinping, foi amigável e que ele acredita que pode chegar a um acordo comercial com a China.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,32%, a 8.537 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,32%, a 21.479 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,84%, a 7.958 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,69%, a 36.363 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,25%, a 1.961 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,04%, a 6.522 pontos.