SRB critica ideia de taxa de importação e alerta para risco de desabastecimento

São Paulo, 24 - O presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Sérgio Bortolozzo, criticou a ideia do governo federal de reduzir a alíquota de importação de milho e alertou para o risco de desabastecimento futuro do mercado interno. "Com certeza vai provocar uma dificuldade maior para o produtor rural brasileiro. Embora você aparentemente esteja resolvendo um problema, você está criando um grande outro no futuro, que é o desabastecimento interno", afirmou ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo EstadoO dirigente destacou que a competitividade da produção nacional está sendo ameaçada por produtos subsidiados do exterior. "Os preços lá fora dos produtores são subsidiados, na sua maioria. Essa política de tentar segurar os preços, entendendo que vai trazer benefício para o consumidor, vai desestimular a produção aqui dentro", alertou.Mais cedo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o governo estuda reduzir as alíquotas de importação de produtos com preços domésticos superiores aos do mercado internacional, começando pelo milho. "Não entendo que essa seja a política certa ou que vai trazer benefício para o produtor rural brasileiro", concluiu o presidente da SRB.