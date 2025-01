Entenda como smartwatches e bands ajudam na corrida e veja opções indicadas

A corrida é um dos exercícios mais praticados para quem quer ficar saudável e garantir uma boa forma, contudo, evoluir nessa prática é um desafio e tanto. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL separou modelos de smartwatches e smartbands para ajudar nessa tarefa, já que esses dispositivos fornecem funções de monitoramento de saúde e velocidade— fatores importantes para quem busca melhorar a performance na corrida.

Os modelos selecionados monitoram desde frequência cardíaca, distância e tempo percorrido, até registro de bem-estar emocional e sono. As opções a seguir podem ser ideais para iniciantes, que gostam de uma corrida mais tranquila na rua ou na esteira, mas também servem para corredores mais experientes que registram treinos de maior velocidade e longas distâncias.

Com design leve e tela Amoled de 1,47 polegadas;

Monitoramento completo do sono, ciclos de fertilidade, contagem de passos diários e entre outras funções;

Consegue fazer a leitura de frequências cardíacas durante os exercícios, além de disponibilizar exercícios respiratórios calmantes, que podem ajudar a monitorar e ter melhor desempenho nas corridas;

Bateria promete duração de duas semanas seguidas ao carregar por 45 minutos.

Com tela Amoled de 1,6 polegadas e mais de 100 exercícios diferentes;

Dispositivo monitora seis exercícios mais populares automaticamente, como corrida, elíptico e máquina de remo;

O modelo monitora o sono e frequência cardíaca, além de detectar quedas e alerta SOS, funções úteis para quem pratica corrida ao ar livre;

É resistente à água e à poeira;

Promete durar até 13 dias com uma única carga, segundo a Samsung.

Possui uma tela Amoled de 1,75 polegadas;

Com mais de 150 modos de exercícios incorporados;

Registra tempo de recuperação, suporta GPS, monitora carga de treinamento e resultados, que são funções importantes para quem quer evoluir nas corridas;

É compatível com Alexa, assistente virtual da Amazon;

Promete 12 dias de bateria com uma carga totalmente carregada.

Possui mapas coloridos e guia para traçar rotas enquanto o smartwatch analisa a condição de corrida em tempo real, que prometem ajudar a evitar lesões;

Também é possível registrar o sono, calorias e calcular o déficit calórico dos alimentos;

Com mais de 100 modos de exercícios;

Duração de bateria costuma ser de cinco dias, segundo o fabricante.

Com tela de 1,04 polegadas e resolução de 208 x 208 pixels;

Monitora a frequência cardíaca, taxa de respiração, tempo de corrida, estresse, além de sugerir exercícios diariamente e registrar o sono, hidratação e calorias queimadas;

Com GPS incorporado;

Possui treinos específicos para corridas, maratonas e entre outros exercícios;

Bateria com duração de até duas semanas no modo de smartwatch.

Tela Oled de 1,43 polegadas, corpo de cerâmica nanocristal e pulseira texturizada;

Exibe mapas coloridos e navegação monitorada, além de analisar a condição de corrida ao monitorar tempo de contato com o solo e oscilação vertical;

Monitora frequência cardíaca, qualidade e respiração durante o sono, além de ter GPS incorporado;

É à prova d'água e resistente à corrosão;

Promete até duas semanas de bateria.

Tela Oled e tamanho de caixa de 45mm;

Monitora tempo, frequência cardíaca, calorias, ritmo médio e parcial, que ajudam a acompanhar o desempenho na corrida, seja interna ou ao ar livre;

Também registra informações sobre outras atividades físicas, qualidade do sono, ciclo menstrual e detecta queda e acidente;

É resistente à água, ideal para nadar;

Bateria que promete duração de até 18 horas.

Também com tela Oled, com tamanho de caixa igual a 42 mm;

Monitora frequência cardíaca alta e baixa, temperatura do pulso, oxigênio no sangue e notifica ritmo cardíaco irregular, funções que podem ser úteis na hora da corrida;

Resistente à água, ideal para nadar;

A bateria promete duração de até 18 horas de uso normal.

Tela Amoled de 1,2 polegadas;

Com monitoramento de frequência cardíaca, orientação personalizada de treino, análise do sono e rastreamento de recuperação, que ajudam na evolução da corrida;

Possui mais de 130 perfis de esporte diferentes;

Bateria que promete autonomia de cinco dias no modo relógio ou até 20 horas de treino contínuo.

