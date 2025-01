Sol, calor e skincare: veja etapas e produtos que não podem faltar no verão

O verão combina com praia, piscina e atividades ao ar livre. Mas como cuidar da pele diante do aumento da transpiração e exposição ao sol? Nesse momento, é importante se proteger para evitar efeitos como manchas e descamação.

Para manter o skincare em dia sem desculpas, vale investir em uma rotina prática e com fórmulas mais leves — adequadas aos dias mais quentes. Na seleção a seguir, o Guia de Compras UOL lista quatro passos essenciais para manter a saúde e a beleza da pele (limpeza, tratamento, hidratação e proteção), além de produtos focados em cada etapa. Confira:

Limpeza

A limpeza da pele deve ser feita duas vezes ao dia - ao se levantar e antes de dormir - com um sabonete facial específico para o seu tipo de pele. Essa etapa remove as impurezas acumuladas e os produtos aplicados anteriormente. Mas vale lembrar que, para remover maquiagem, é importante aplicar primeiro um demaquilante ou água micelar.

Promete limpar profundamente a pele e reduzir manchas;

Tem fórmula antioleosidade e deixa um efeito matte.

Limpa a pele sem agredir a camada protetora, segundo a marca;

Ajuda a preservar o colágeno e tem uma espuma refrescante.

Com tecnologia tripla micelar , age em três frentes: remove maquiagem (inclusive à prova d'água), excesso de oleosidade e impurezas;

, age em três frentes: remove maquiagem (inclusive à prova d'água), excesso de oleosidade e impurezas; Com ácido glicólico e micropartículas esfoliantes.

Tratamento

Para reforçar os cuidados e a proteção, invista em um ativo de tratamento. Entre as opções com mais adeptos estão a vitamina C para o dia, e a niacinamida para a noite, ambas com texturas leves e fluidas.

A vitamina C atua no combate aos radicais livres, clareando manchas e suavizando os sinais da idade, além de prevenir o envelhecimento precoce. Já a niacinamida conta também com ação hidratante, que preserva e recupera a barreira cutânea e uniformiza a pele.

Tem efeito clareador ;

; Controla a oleosidade e diminui os poros dilatados;

Por ter ação anti-inflamatória pode ser usado sobre espinhas;

Uniformiza o tom da pele.

Contém ativos com ação na redução acnes e cravos;

Promete clarear manchas escuras;

Ajuda a diminuir poros dilatados;

Aumenta a luminosidade, suaviza a textura e uniformiza o tom.

Hidratação

No verão, a pele pede um hidratante mais leve. Por isso, texturas em sérum, gel ou gel-creme são as melhores opções, já que garantem fácil aplicação, rápida absorção e toque leve.

E não esqueça: manter a hidratação do rosto é indispensável porque reduz o ressecamento e a oleosidade, contribuindo para maciez e viço na medida certa.

Tem textura ultraleve;

Tecnologia MVE: promove liberação prolongada de ativos para hidratação o dia todo;

Contém ácido hialurônico, que ajuda a reter a hidratação natural da pele;

Promete restaurar e manter a barreira protetora natural.

Indicado para todos os tipos de pele;

Proporciona hidratação intensa, preenchimento, brilho e saúde, segundo o fabricante;

Sem fragrância;

Rápida absorção.

Proteção

O protetor solar é item indispensável para completar a rotina prática de skincare no verão. Durante a estação mais quente do ano, a incidência de raios solares é maior e pode causar problemas como câncer de pele, manchas, descamação, ressecamento e até o efeito rebote, reação quando um cosmético é usado de forma inadequada.

Por isso, é essencial aplicar o filtro diariamente e reaplicá-lo a cada duas horas ou após entrar em contato com água.

Proteção contra os raios UVA e UVB (50 FPS), além de ação antioxidante;

Reduz a oleosidade em 39% em uma semana, de acordo com o fabricante.

Garante alta proteção solar e é resistente à água, segundo a marca;

Possui toque seco, evitando deixar a pele oleosa;

Controla o brilho e previne o envelhecimento;

Textura leve.

*Com informações de matéria publicada em 11/01/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.