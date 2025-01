'Se conseguir urgência, Motta coloca anistia em votação', diz Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que Hugo Motta (Republicanos-PB), favorito para assumir a presidência da Câmara dos Deputados, vai seguir o regimento interno e pautar o projeto de lei da anistia aos presos do 8 de Janeiro, caso seja aprovado o regime de urgência.

O que aconteceu

Bolsonaro deu a declaração em entrevista transmitida pela Revista Oeste. Questionado sobre o apoio do PL a Hugo Motta, o ex-presidente disse: "O compromisso dele comigo é seguir o regimento". Ele também insinuou que, caso isso não aconteça, os parlamentares do partido podem obstruir a pauta e "complicar a vida do pessoal" no Congresso.

Se conseguir uma urgência, ele [Hugo Motta] bota em votação. Eu não tenho específico com Hugo Motta esse ou aquele assunto. Ele sabe o que nós queremos. Mas não pode um presidente da Câmara simplesmente ignorar o regimento, porque os nossos parlamentares tem como partir para obstrução e complicar a vida do pessoal lá dentro. A gente quer deixar que o governo vote suas propostas. Jair Bolsonaro

Bolsonaro defendeu a aprovação da anistia e voltou a negar plano de golpe. O ex-presidente classificou como "tortura" a prisão dos participantes da invasão aos prédios dos Três Poderes. "Mais importante do que a própria vida é a liberdade. Não é justo mulheres, avós condenadas", falou.

A eleição para a presidência da Câmara está marcada para o dia 1 de fevereiro. Motta tem o apoio de quase todos os partidos da Casa. O deputado Henrique Vieira (PSOL-RJ) também lançou candidatura.

Ao lado do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ex-presidente voltou a dizer que quer ser candidato em 2026. Ele também comentou a possibilidade de o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) disputar o Planalto. "Tarcísio é uma cabeça fantástica, baita gestor, está em um estado que tem a maior densidade demográfica do Brasil, fazendo um excelente trabalho em São Paulo, mas tem que ver como ele fica perante o Lula, por exemplo. Se ele tem entrada no Nordeste, se ele não tem", disse.